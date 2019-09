Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recunoscut epidemia de Ebola din Republica Democratica Congo ca o „urgenta de sanatate publica de ingrijorare internationala”. Congo se confrunta de multi ani cu aceasta boala, toate eforturile fiind ca un joc intr-un campionat de sah: specialistii incearca sa anticipeze miscarile si modul in care boala se dezvolta, dar raman mereu cu un pas in urma.

In ciuda unui raspuns rapid din partea comunitatii internationale si a eforturilor proactive ale guvernului congolez de a pune capat acesteia, epidemia a revendicat deja peste 2000 de victime si continua sa se raspandeasca.

Potrivit organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale care lupta impotriva epidemiei, raspandirea Ebola este facilitata atat de natura virusului, cat si de modul in care este organizat si gestionat raspunsul.

Exista, de asemenea, motive contextuale, adesea neglijate, de ce se raspandeste: existenta conflictelor si a violentei in anumite parti ale tarii.

Actiunile grupurilor armate limiteaza interventia medicala. Si comunitatile locale se tem de sosirea brusca a strainilor interesati de regiunile in care exista violenta de ani de zile. Starea darapanata a sistemului de sanatate din aceste zone de razboi agraveaza in continuare situatia.

Aceste circumstante sunt printre motivele principale ale raspandirii Ebola.

Beni: un epicentru pentru aceasta problema

Orasul Beni se afla in centrul epidemiei de Ebola – a fost lovit de violente, de grupuri armate si de probleme de zeci de ani. De asemenea, s-a confruntat cu o rebeliune provenita din Uganda, care a functionat pe pamant congolez, timp de aproximativ zece ani.

Aceasta revolta, care isi are radacinile in comunitatea islamica din Uganda, a provocat masacre, mutilari, furt si rapiri. Misiunea Natiunilor Unite din RDC si armata congoleza nu au reusit sa opreasca acest grup armat. Din cauza acestor provocari uriase, regiunea a fost neglijata de guvernul congolez si de partile interesate internationale, nereusind sa ajunga in zona pentru a oferi ingrijiri bolnavilor si celor aflati la nevoie.

A fost necesara aparitia Ebola in 2018 in Kivu de Nord pentru a atrage interes reinnoit in regiune. Cu cat epidemia se raspandeste mai mult insa, cu atat devine mai greu de intervenit in regiune.

Mai mult, Beni este localizat intr-o zona favorabila raspandirii rapide a virusului in regiunea Marilor Lacuri si Africa Centrala, deoarece multe persoane se deplaseaza prin zona. Cu noua tari invecinate si numeroase populatii deplasate in RDC, o epidemie necontrolata s-ar putea raspandi in restul lumii.

Suspiciuni in jurul multinationalelor

Acesta este motivul pentru care aparitia Ebola in Kivu de Nord a atras sute de milioane de dolari, intr-un timp foarte scurt, impreuna cu o actiune apriga a comunitatii globale de a o eradica. Multinationalele au interenit si au facut donatii extrem de mari in aceasta cauza.

Neglijati de multa vreme, multi localnici refuza sa creada ca medicii au ajuns insa sa-i salveze. Unii sunt de parere ca boala a fost inventata de politicieni pentru a viza si a distruge regiunea Beni.

In plus, cand ONG-urile ajung, se afla in inima unei zone parasite de multa vreme, fara echipe medicale, materiale sau personal de instruire. Desi odinioara au existat unitati de sanatate, acestea au fost distruse cu mult timp in urma; cel mai adesea au fost abandonate.

La fel ca multe alte facilitati din RDC, unele dintre acestea s-au prabusit din cauza implementarii programelor de ajustare structurala ale Bancii Mondiale si ale Fondului Monetar International din anii 80, care au redus cheltuielile de stat din sectoarele sociale.

Asadar, incet si sigur, Congo devine din ce in ce mai mult o ingrijorare pe lista marilor natiuni ale lumii, in ceea ce priveste focarul de Ebola.