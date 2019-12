Comuna Horodnic de Sus se pregătește de un moment extrem de important acum la final de an și anume inaugurarea ”Casei de cultură Sfântul Ioan Gură de Aur”, o adevărată ”bijuterie” arhitectonică. ”Pruncul Iisus se pregătește să vină și în acest an. Iar la Horodnic de Sus, deși nu meritam, vine cu un dar deosebit: ,,Casa de cultură Sfântul Ioan Gură de Aur”! Vă invităm cu mic cu mare sâmbătă , începând cu ora 14 la slujba de sfintire. Vă întâmpinam cu cate o sarmaluta de post, un mic concert de colinde, un cadou din Ardeal- soții Traian și Valeria Ilea împreună cu un grup de tineri dansatori populari din Sighișoara, și la final un spectacol de artificii! Bucurie sfanta vă doresc tuturor!”, a transmis primarul comunei, Valentin Luță. Investiția în modernizarea vechiului cămin cultural s-a făcut în baza unui proiect de 500.000 de euro fonduri europene. Casa de cultură va dispune de o capacitate de 240 de locuri pe scaune. ”Această inaugurare va încununa un an investițional de succes la Horodnic de Sus”, a concluzionat primarul Valentin Luță.

