Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile pe raza judeţului Suceava, ocazie cu care au fost verificate 4 societăţi comerciale, aplicate 2 sancţiuni în valoare de 3.000 lei şi constatate 6 infracţiuni la Legea nr. 86/2006.

De asemenea poliţiştii au confiscat 76.180 ţigarete de provenienţă extracomunitară în valoare de peste 65.000 lei.

