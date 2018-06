Începând de astăzi, pe Aeroportul Suceava operează și compania turcă Tailwind Airlines. Anunțul a fost făcut de administrația județeană. Noua companie va efectua curse pe ruta Suceava-Bodrum. Pachetele de vacanță spre destinația Bodrum, din Suceava, sunt puse la dispoziție de compania Prestige Tours. Până-n prezent, de pe Aeroportul Suceava operau zboruri Taromul spre București și compania low-cost Wizz Air către Londra-Luton, Milano-Bergamo, Roma-Ciampino și Bologna. Din 14 iunie, compania Cobrex Trans Brașov va opera zboruri de la Suceava la București și Madrid.

