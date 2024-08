Furnizorul global de indici FTSE Russell a anuntat vineri, 23 august, rezultatele indicative ale revizuirii semestriale ce intra in vigoare din luna septembrie 2024.

Actiunile companiei Transport Trade Services (TTS ) vor fi incluse in indicii FTSE Global All Cap, la categoria Small Cap.

Romania va avea astfel, incepand cu luna septembrie, 9 companii incluse in indicii FTSE Global All Cap. Vineri, 23 august, furnizorul global de indici FTSE Russell a facut public anuntul cu rezultatele indicative ale revizuirii semestriale care vor intra in vigoare incepand cu data de 23 septembrie 2024. Potrivit anuntului disponibil la acest LINK, actiunile transportatorului de marfuri Transport Trade Services (simbol bursier TTS), companie listata la bursa din iulie 2021, cu o capitalizare care astazi ajunge la 1,45 miliarde de lei si compania cu cel mai mare randament pentru investitori al unei companii din BET-XT anul trecut, vor fi incluse in indicii FTSE Global All Cap.

„Includerea actiunilor TTS in indicii FTSE Global All Cap valideaza strategia noastra pe piata de capital bazata pe tintirea lichiditatii si pe adaptarea comunicarii la nevoia de informatie a participantilor la piata, abordarea noastra avand in vizor cei doi factori determinanti pentru calitatea unei actiuni: increderea in companie si lichiditatea in piata. Rezultatele nu s-au lasat asteptate. In perioada iulie 2023 – iunie 2024 valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni TTS a depasit 427 milioane RON, crestere spectaculoasa al carei prim efect a fost promovarea in indicii MSCI Frontier si MSCI Romania (care includ doar companii MidCap si LargeCap). Si astazi ne bucuram sa primim confirmarea includerii in luna septembrie a actiunilor TTS in indicii FTSE Global All Cap. Acum doi ani de zile investitorii ne spuneau frecvent: «Ne place TTS, dar actiunile nu au lichiditate». I-am ascultat, si speram ca astazi sunt multumiti de ceea ce am realizat.”, a declarat Gabriel Techera, Corporate Governance & IR Director in cadrul TTS.

Astfel, Romania va fi prezenta in indicii FTSE Global All Cap cu 9 companii: Banca Transilvania (TLV), Electrica (EL), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP) si TTS (TTS).

“Sectoarele de activitate cu care suntem prezenti in indicii FTSE Russell dedicati Pietelor Emergente se diversifica si mai mult odata cu includerea actiunilor transportatorului de marfuri, TTS in acesti indici. Aceasta diversificare, oferita de companiile romanesti prezente in acesti indici globali, va sustine si mai mult interesul investitorilor din afara tarii pentru companiile listate la bursa locala. Astfel, performantele notabile inregistrate de BVB, la care se adauga cele ale companiilor listate, contribuie la reconfirmarea constanta pe care o primeste piata locala de capital la nivel international.”, Radu Hanga Presedinte Bursa de Valori Bucuresti.

“ TTS se va alatura, in curand, clubului de companii romanesti din diverse sectoare de activitate reprezentative pentru economia Romaniei si prezente in indicii FTSE Russell pentru Piete Emergente, ca dovada a activitatilor sustinute ale TTS de a-si creste lichiditatea actiunilor. Pentru BVB in particular, si pentru piata de capital in general, aceasta noua includere dovedeste, inca o data, atractivitatea pietei romanesti pentru investitorii institutionali globali. Bineinteles, ne dorim sa vedem tot mai multe companii listate la bursa prezente in indici internationali si perspectivele oferite de proiectele pe care le avem in derulare ne pot aduce rezultatele asteptate.”, Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

In indicii FTSE Global Micro Cap, Romania va fi prezenta din septembrie cu companiile: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Purcari Wineries (WINE). Actiunile Bittnet Systems (BNET) vor fi excluse din acesti indici intrucat capitalizarea bursiera free float a companiei s-a situat sub pragul minim admis al indicelui. Totodata, actiunile companiilor Aquila Part Prod Com (AQ), AROBS Transilvania Software (AROBS), Conpet (COTE) si Sphera Franchise Group (SFG) urmeaza a fi excluse din indicii Micro Cap intrucat capitalizarea lor a depasit pragul maxim admis al indicelui FTSE Global Micro Cap, stabilit la revizuirea curenta. Acest lucru inseamna ca sunt perspective ca, in viitor, actiunile lor sa fie incluse intr-o categorie de dimensiune superioara.

Evolutia pietei de capital din Romania a fost recunoscuta pe plan international de furnizorul global de indici FTSE Russell si, incepand cu anul 2020, Romania a fost promovata la statutul de Piata Emergenta, ceea ce a deschis pentru piata locala de capital calea catre un univers investitional mult mai larg. Consolidarea statutului de Piata Emergenta, prin cresterea numarului de companii romanesti incluse in acesti indici, reprezinta unul dintre principalele obiective ale BVB intrucat va contribui la atragerea de fonduri substantiale in companiile listate la bursa si, implicit, in economia romaneasca.

Concomitent, in indicii furnizorului global MSCI, MSCI Frontier IMI, MSCI Romania IMI, MSCI Frontier si MSCI Romania, Romania va fi prezenta, din data de 2 septembrie 2024, cu 32 de companii, ceea ce inseamna un plus de 10 companii in ultimul an.