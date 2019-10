Un profesor din Arizona a inventat o tesatura flexibila din fibra de carbon, conceputa pentru a fi introdusa in interiorul si in jurul unui os fracturat. Astfel s-ar putea elimina necesitatea ghipsului in cadrul fracturilor. Tehnologia a fost licentiata pentru o intreprindere si a primit deja finantare de capital de risc pentru a o duce mai departe spre domeniul medical.

Atunci cand un animal sau un om sufera o fractura, uneori o rezolvare traditionala nu este o optiune viabila, datorita localizarii sau naturii fracturii. Pentru a rezolva problema, profesorul Hamid Saadatmanesh de la Universitatea din Arizona a inventat o tesatura flexibila din fibra de carbon, conceputa pentru a fi introdusa in interiorul si in jurul unui os fracturat.

Astfel prin aceasta noua tehnologie bazata pe fibra, fractura va putea fi remediata din interior, asta mai ales in cadrul fracturilor deschise. Tesatura este umpluta cu un polimer inert pentru a umfla tesatura, care apoi actioneaza ca o tija permanenta, fara a mai trebui extrasa pe viitor.

Saadatmanesh, profesor la Colegiul de Inginerie, a autorizat tehnologia si a fondat o companie, MediCarbone Inc. pentru a comercializa inventia. El a plecat la drum avand un inceput de succes, dupa ce a primit finantare de investitii de la UAVenture Capital, un fond de capital de risc cu sediul in Tucson dedicat comercializarii descoperirilor, produselor inovatoare, tehnologiilor si serviciilor care apar din UA (Universitatea Arizona).

„Suntem incantati de inovatia doctorului Saadatmanesh pentru repararea oaselor, aceasta fiind o reala inventie, iar din cauza diferentei pe care o poate face in aplicabilitatea medicala si a lipsei unui produs similar pe piata, aceasta inventie va fi un real succes”, au declarat autoritatile.

„Acest tip de aplicatie creativa a tehnologiei fibrelor de carbon este inca un exemplu in legatura cu modul in care Arizona se angajeaza sa avanseze a patra revolutie industriala.” declara si reprezentantii universitatii.

Aceasta descoperire este deja a noua, inca opt proiecte diferite ale profesorului Saadatmanesh fiind deja sponsorizate de catre fondul UAVenture Capital. Toate aceste proiecte au arii de aplicabilitate extinsa si sunt semnale interesante ale cercetarii Dr. Saadatmanesh si exemple uimitoare ale tipului de impact pe care Universitatea Arizona il poate produce la nivel global prin cercetare. Astfel, presedintele UA, Robert C. Robbins se declara foarte multumit de astfel de initiative.

„Capacitatea de a accelera descoperirile Universitatii Arizona pe piata este parte integranta a rolului nostru de universitate globala. Punem o importanta aparte pe de acordare creditelor celor care fac astfel de descoperiri si o constinetizam ca exista o importanta fundamentala a cercetarii si a descoperirilor tehnologice in noul nostru plan strategic. Suntem incantati ca UAVenture Capital continua sa se angajeze in implicarea si sponzorizarea cu sume impresionate a Universitatii noastre pentru a ajuta la crearea unui ecosistem de cercetare, inovatie, inventie si comercializare. Si sunt incantat de fiecare data cand aflu ca unele din inventiile care schimba lumea sunt realizate tocmai de catre Universitatea noastra, de studentii si personalul acestei institutii, care se bucura din plin de oportunitatile pe care le oferim aici la Universitatea din Arizona.” a mai spus presedintele UA, Robert C. Robbins