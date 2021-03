Turiștii care vor să viziteze județul Suceava, Bucovina, au la dispoziție o nouă destinație de poveste, în mijlocul uneia dintre cele mai frumoase și spectaculoase locații, Munții Călimani. Este vorba despre un nou complex de cabane de închiriat, situat pe un domeniu denumit „Tărâmul Haitei” (Haita Land), situat în Țara Dornelor, în satul Gura Haitii, din comuna Șaru Dornei. Întregul proiect a fost conceput de un grup de investitori, arhitecți, medici, ingineri, it-iști, juriști și manageri, care au dezvoltat complexul Haita Land, turiștii având la dispoziție, momentan, trei cabane situate într-un tărâm de vis, în inima munților Căliman. „Unde se termină ultimele fărâme de asfalt, înainte să fie înghițite de pădurea Rezervației Călimani, urci pe pajiște, treci de ultima urmă de așezare omenească și te oprești. Aici este Tărâmul Haitei. Ne-am așezat și noi aici, ne-am minunat, și nu am putut pleca până ce nu am fost siguri că ne întoarcem. Noi (arhitecți, medici, ingineri, it-iști, juriști și manageri) ne-am pus mințile și visurile la contribuție și așa s-a născut complexul Haita Land; la început a răsărit Pridvorul falnic, apoi Sihastrul rătăcit tocmai în vârf și Cuibul cuibărit confortabil mai la vale. Arhitectura caselor urmează, cu respect, liniile și culorile muntelui, într-un odihnitor stil minimalist. La interior am vrut să avem atât: lumină, lemn și confort”, se spune în prezentarea făcută de cei care au dezvoltat acest noi complex.

Cabana „Pridvorul” a fost denumită astfel pentru deschiderea către munte și luminozitatea care o caracterizează, fiind prima casă din Haita Land. „Cabana a întruchipat tot ce ne doream de la o cabană la munte: vedere și acces nestăvilit spre munți, linii moderne trasate din lemn și interior minimalist care să asigure confortul căutat în mijlocul oricărei metropole”, mai spus dezvoltatorii acestui proiect. Cabana „Pridvorul” are o capacitate de cazare pentru 4 – 6 cazare, cu un dormitor la mezanin și living și dispune o toaletă cu duș, o bucătărie utilată cu frigider, plită electrică, cuptor cu microunde, turiștii având la dispoziție și o gradină cu grătar, plită și cuptor pe lemne, terasă cu vedere spre munte și o parcare gratuită. Cabana are mașină de spălat, uscător, fier de călcat, încălzire centrală, smart tv, sistem audio, DVD player, și internet WI-FI .

O altă cabană, „Sihastru” a fost construită pentru a oferi turiștilor un mic punct de observație. „Mai sus e doar cerul. Discretă ca umbra dintre doi brazi și cu exact atât spațiu cat ai nevoie pentru odihnă și contemplație, casa devine definiția intimității”, se artă în prezentarea acestei locații. Cabana „Sihastru” poate găzdui două – trei persoane, având un dormitor și un living. Cabana dispune de toaletă cu duș, o chicinetă cu plită pe gaz și frigider, încălzirea fiind cu sobă cu lemne. În exterior cabana are o terasă cu vedere spre munte și loc de făcut focul, precum și parcare gratuită.

A treia cabană, „Cuibul” este amenajată pe temelia unei vechi case bătrânești. Pe vechea fundație a fost ridicată casa ”Cuibul”, care păstrează liniile caselor tradiționale și chiar bucăți din ele, toate împletite în stilul modern tipic al Haita Land. „Cuibul” dispune de două apartamente, fiecare cu o capacitate de patru persoane.

De precizat că turiștii pot beneficia de mic dejun la cerere, care va fi pregătit din ingrediente locale, existând și posibilitatea organizării de mese la ceaun, cuptor sau grătar, tot la cerere.

„Acesta este începutul poveștii Haita Land, dar cu timpul vor mai răsări și alte căsuțe pe versantul acesta, în jurul unei comunități de oameni dornici de escapade în sălbăticie, pentru a umple un gol în turismul din Țara Dornelor – locațiile exclusiviste. Povestea Haita Land poate continua pe cele 7 hectare ale proprietății. Potențialii investitori vor beneficia de drumul de acces, branșare la energie electrică, la sursa de apă potabilă, precum și de experiența și infrastructura noastră, a celor care am început totul de la zero. Dorința noastră este de a crea mai mult decât un complex turistic, ci o comunitate de oameni uniți prin pasiunea și respectul față de munte și a vieții simple, dar atât de bogată, de pe aceste meleaguri”, se mai arată pe site-ul noului complex turistic din Țara Dornelor.

Pentru a ajunge în „Tărâmul Haitei”, înainte de intrarea în Rezervația Călimani, la ieșirea din satul Gura Haitii, se urmează drumul pietruit. Drumul este accesibil cu orice tip de mașină vara și, în funcție de vreme, se poate oferi transport pe timpul iernii.

Rezervările pentru cabanele din „Haita Land” pot fi făcute direct pe site-ul propriu al complexului, www.haitaland.ro .