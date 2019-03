O nouă destinație externă se prefigurează la orizont de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” din Suceava și anume spre Graz-Austria. Preparativele le-a făcut președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care în aceste zile se află într-o vizită de lucru în regiunea Stiria din Austria în fruntea unei delegații formată din primari și directori ai mai multor instituții din județ. Flutur, alături de directorul Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, Ioan Măriuța și directorul comercial, Cristian Cocuz, au avut discuții la aeroportul din Graz cu privire la deschiderea unei curse aeriene pe ruta Suceava – Graz, la întâlnire fiind prezenți și reprezentanți ai mediului de afaceri, dar și un reprezentant al comunității de suceveni din landul Stiria. Flutur le-a solicitat reprezentanților comunității de suceveni din Austria să înainteze solicitări către operatorii aerieni pentru a-i convinge cu privire la oportunitatea deschiderii de curse aeriene pe ruta Suceava – Graz, și retur. ”În cadrul discuțiilor am făcut o prezentare a aeroportului din Suceava, a proiectelor pentru dezvoltarea acestuia, inclusiv construcția unui nou terminal. De față au fost mulți oameni de afaceri, care au putut să constate că sunt perspective bune pentru dezvoltarea aeroportului din Suceava, inclusiv prin deschiderea acestor noi curse aeriene. Nimic nu e întâmplător. Eram în aeroportul din Graz pentru a discuta despre posibilitatea deschiderii unor curse aeriene către această destinație, în momentul în care au fost anunțate, în mod oficial, noile zboruri din Suceava către Memmingen, în Germania”, a spus Flutur.

