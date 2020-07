Revin veștile bune, tot mai multe, pentru Suceava și suceveni.

Astăzi, 10 iulie 2020, Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a inaugurat o nouă destinație – Larnaca (Cipru), a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a arătat că este a doua cursă aeriană care se deschide într-o săptămână, după cea de Viena, noile destinații însemnând în același timp încă două țări către care se poate zbura de pe aeroportul sucevean.

Zborul spre Larnaca este operat prin curse regulate de către compania Wizz Air în zilele de luni și vineri în perioada 10-31 iulie, urmând ca după 1 august să se zboare în zilele de marți și sâmbătă.

Orarul de operare pentru luna iulie este:

Decolare Larnaca 11.40 – Aterizare Suceava 14.20 și Decolare Suceava 14.50 – Aterizare Larnaca 17.25, iar din 1 august: Decolare Larnaca 06.20 – Aterizare Suceava 09.00 și Decolare Suceava 09.30 – Aterizare Larnaca 12.05.

”Inaugurarea ultimelor două curse aeriene, la datele care au fost programate dinainte de pandemie, este un indiciu important că județul Suceava este perceput ca un județ sigur, drept pentru care Bucovina va continua să devină o destinație din ce în ce mai atractivă. De marți, 7 iulie, s-au reluat și zborurile spre Londra, astfel ca nu avem nicio destinație suspendată. Lucrurile intră în normal și la Aeroport. Reușisem să creștem de 10 ori numărul de pasageri comparativ cu 2016. A venit pandemia care a afectat și Aeroportul dar acum lucrurile revin la normal.

Nu ne oprim aici. Continuăm să ne implicăm în deschiderea de noi curse și să dezvoltăm Aeroportul pentru a pune și mai mult în valoare acest atu pentru dezvoltarea județului”,a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.