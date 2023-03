Duminică, 2 aprilie, biserica de lemn din comuna suceveană Adîncata va găzdui o nouă ediție a Festivalului Produselor Tradiționale de Post. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Viorel Cucu a declarat că evenimentul reunește de la an la an tot mai multe gospodine din localitate. El a afirmat: „Am pornit timid, cu cinci gospodine, și anul trecut am avut peste 25. Fiecare prezintă diferite feluri de mâncare. Vin cu tot felul de ciorbe de fasole, inclusiv cu ciuperci, cu iahnie de fasole, salată de fasole, zacuscă de vinete și de bureți, sarmale cu bureți și orez, tocană de legume și cu multe altele”. Viorel Cucu a mai spus că sunt prezentate și produse de patiserie, gen rulade, plăcinte și cozonaci. Gospodinele primesc diplome și premii, iar la final toată lumea prezentă la eveniment este invitată la masă. Festivalul Produselor Tradiționale de Post este organizat împreună cu preotul paroh de la biserica de lemn din Adîncata, Mitu Pascal.

