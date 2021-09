Ediția 9 a festivalului Super s-a finalizat, în ropote de aplauze, duminică, 5 septembrie. De-a lungul evenimentului, artiștii adolescenți și-au imaginat #olumeSuper9 prin film, poezie, artă vizuală, cântec și dans. Iar la finalul zilei, ne-am amintit întotdeauna că festivalul nu e doar despre evenimentele organizate, ci despre prieteniile și viitoare colaborări dintre regizorii, voluntarii, artiștii și publicul din comunitatea Super.

Ziua de 30 august a venit cu mult așteptata deschidere a festivalului, încheindu-se cu prima proiecție de film din competiție. Cea de-a doua zi din cadrul Super a început cu lansarea revistei „Cotloane” urmată de o nouă proiecție de film. Festivalul a continuat cu lansarea antologiei de poezie „dimineți în care plec pe ascuns” și o proiecție de videopoeme. Expoziția de artă vizuală, ALTERATION, acompaniată de prestațiile live ale lui inana și IIOANA, au conturat cea de-a 4 zi de festival. În zilele ce-au urmat, am văzut spectacolul de teatru, „Hei, tu, vecine!” al Centrului Educațional de Arte Performative CEVA și concertele Mara Trefas, Flashback, Flying Otters, Ruxandra Istrate, Costa și Bad Trip. Ultima zi de festival s-a concretizat prin gala de închidere și decernare a premiilor și nu în ultimul rând, cu o proiecție a filmelor premiate.

Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără publicul nostru și, astfel, vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați însoțit în roller coaster-ul de emoții de la festival și că ați susținut alături de noi arta creată de tineri.

În final, într-o ultimă rafală de aplauze, vă prezentăm câștigătorii Super 2021 și motivațiile juriului:

Competiția internațională Super9:

🔹 Marele Premiu – A Tea Story | Shivankk Jain. Pentru modul în care sunt surprinse ecourile imediatului socio-politic în și-mai-imediată intimitate a unei familii.

🔹 Mențiunea 1 – Feeris Wheel | Karl Draizen Anganangan. Pentru cursa lungă pe care o face mână-n mână cu un realism dur, ca mai apoi s-o ia la fugă fantezistă.

🔹 Mențiune 2 – Mr. Zjemciepies |Hubert Górski. Pentru tenacitatea cu care chestioneaza stabilitatea vieții banale dintr-un orășel liniștit, introducând un element perturbator cu mult umor.

🔹 Premiul Publicului – Before the beauty is gone | Mackai Sharp.

Competiția națională Super9:

🔹Marele Premiu – Anatomia orașului | | Elena Vatamanu Mărgineanu, Mihaela Ștefania Turchină, Marius Malai. Pentru zvâcul cu care colează crâmpeie de realitate, fie ea imediată, ori pusă în sertarele arhivei. Pentru coerența demersului și munca excelentă de echipă pe care au făcut-o cei trei regizori și regizoare.

🔹 Mențiunea 1 – Stories from E.D.E.N. | Rareș Gabriel Vasilca. Pentru nonșalanța fantezistă la care recurge pentru a face din efectele speciale ceva cu adevărat special.

🔹 Mențiune 2 – Certain plants don’t need water | Carla Oncescu. Pentru inteligența formală și afectivă prin care surprinde intimitatea celuilalt.

🔹 Premiul Publicului – Quo Vadis, Vir? | Petar Adžić

Câștigătorii de la secțiunea videopoeme Super9:

🔹 Marele Premiu – Nici o distorsiune; Sabina Cojocaru, Alex Văsieș: pentru că te poartă printr-un extended trip al pierderii adolescenței, pentru felul în care se îmbină fiecare element (imagine, Aphex Twin, montajul imaginilor de arhivă) cu poemul, ajungând la un fel de 1+1=3, autenticitate, simplitate și sensibilitatea cu care pulverizează mecanismele nostalgiei.

🔹 Mențiune – and it’s true; Miruna Nica: pentru imaginea atmosferică și căutată, pentru sound design care pune în valoare textul și pentru abordarea senzorială a unor aspecte de ritual și senzualitate pe care le regăsim rar în videopoeme.

🔹 Mențiune – You will never be the same again; Bianca Costin: pentru text, alegerile estetice, montaj și felul în care se joacă videopoemul cu noțiunile de timp, memorie, acțiune și (i)reversibilitate.

Categoria LGBTQIA+ Super9:

🏳️‍🌈 Alo? (r. Ștefi Mihăilescu)

