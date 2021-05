Comunitatea de IT și new media din Iași se întâlnește la o nouă ediție ICONIC TRADE SHOW, care va avea loc joi, 20 mai, începând cu ora 16.00.

Evenimentul este la cea de-a treia ediție și își propune să faciliteze noi oportunități de business pentru companiile locale. Formatul este unul simplu și dinamic. Participanții își vor prezenta compania, domeniul de activitate și produsele sau serviciile oferite, iar apoi vor putea interacționa direct, într-un format de business networking 1:1, facilitat de organizatori.

„În acest mod dorim să creăm noi sinergii în comunitatea de business IT și new media locală. Scopul este de a genera noi parteneriate, noi oportunități de afaceri, dar și de face cunoscute beneficiile oferite de afilierea la un cluster”, a declarat Marius Alexa, președinte Iconic Cluster.

Mai multe informații despre înscrieri se găsesc pe pagina web a clusterului precum și pe pagina de Facebook a evenimentului.

Iconic este primul cluster de IT și new media privat din Iași. Acesta își propune să încurajeze dezvoltarea firmelor ieșene care activează în domeniile IT și new media și să crească vizibilitatea și competitivitatea acestora pe plan internațional, prin atragerea de investitori și transferuri de tehnologie.

Clusterul a contribuit la formarea unei relații de colaborare globală numita „Business Roaming Agreement” (BRA). Această colaborare are scopul de a facilita accesul întreprinzătorilor locali la piețele străine și de a îndruma companiile multinaționale care vor să pătrundă pe piața din Iași.

Firmele care fac parte din clusterul Iconic au acces la evenimente de business, conexiuni și alte facilități în întreaga lume (Munich, London, Hong Kong).