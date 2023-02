Cel mai probabil în luna iunie va demara etapa a II-a vizând restaurarea și consolidarea Cetății de Scaun a Sucevei, iar fondurile vor fi asigurate de Consiliul Județean. Într-o emisiune la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că urmează să fie realizate lucrările de reabilitare care nu au fost prevăzute în proiectul finanțat cu fonduri europene nerambursabile în sumă de 12 milioane de euro, între anii 2010 și 2015. El a menționat că, printre altele, în baza acelui proiect s-a consolidat versantul, s-a completat latura de sud a obiectivului și s-au făcut un sistem de drenaj. Directorul instituției muzeale a adăugat că în etapa a II-a vor fi refăcute zidăria interioară și exterioară, contraescarpa, podul de acces și pulberăria, iar balustrada din lemn va fi înlocuită cu una din fier forjat. Legat de pod, Emil Ursu a spus: „Podul de acces este din lemn și trebuie schimbat. Astăzi nu-i un pericol, însă, ușor, ușor, va deveni nefolosibil. Podul a fost schimbat ultima dată în 2004”. Directorul a subliniat că, pe durata lucrărilor, Cetatea de Scaun va fi deschisă publicului.

