Stim cu totii ca familia Beckham nu e tocmai unul dintre cuplurile care se dau deoparte atunci cand vine vorba de etalarea atuurilor fizice. Atat David, cat si Victoria Beckham sunt oameni carora le place sa fie mereu in top in ceea ce priveste imaginea lor. Asadar, niciunul dintre ei nu se fereste de cheltuieli impresionante in aceasta directie.

Insa noul tratament pe care il incearca Victoria este cu totul altceva, declara The Guardian. Victoria Beckham cheltuie aproape un salariu minim britanic pe o singura sedinta in cadrul noii extravagante incercate: tratamentul estetic care o face pe aceasta sa arate ca un nou-nascut, in ceea ce priveste puritatea si catifelarea tenului fetei.

Victoria Beckham plateste peste 1500 de euro pe o simpla sedinta a acestei proceduri

O procedura coreeana, care a fost la randul sau testata de multe alte vedete, aceasta presupune injectarea in piele a unui mix de substante active generatoare de colagen.

Reteta de succes a acestui tratament este, dupa cum scrie The Guardian faptul ca mixul de substante contine extract de celule STEM, caviar si extract de perle strivite. Iar acesta este injectat prin intermediul unui aparat special de microneedling, cu ace fine, care controleaza viteza si nivelul de adancime la care injecteaza substantele, asa incat pielea sa se bucure de beneficiile produselor in cel mai scurt timp si in cel mai eficient mod.

Intrebata de jurnalisti de ce plateste atat de mult, Victoria a raspuns zambind, in gluma, ca „ceea ce costa peste 1000 lire, deja te face sa te simti mai mai bine”.

Critici dure la adresa acestui comportament

Jurnalistii au scris in acelasi articol faptul ca un astfel de tratament poate fi regasit in majoritatea saloanelor profesionale de estetica, iar pretul pentru o sedinta nu ar urma sa fie mai mare de 90 lire. Iar o astfel de extravaganta este un total fiasco, o pierdere de vreme si de bani, asa cum o caracterizeaza jurnalistii.

De asemenea, o masca de caviar pentru ten se poate cumpara din magazinele de specialitate, cu doar 3,99 lire, ceea ce inseamna ca aceste sume vehiculate sunt simpla publicitate la adresa unor vedete, dar nu se justifica.

Alte vedete care au socat cu preturile investite in imaginea de sine

Victoria Beckham nu ar fi insa singura care a socat prin declaratiile sale, cu privire la investitiile in imagine. Familia Kardashian este vestita peste ocean pentru astfel de extravagante.

De asemenea, unele vedete au apelat chiar la tratamente extreme, cu extract de celule din pielea preputului unor bebelusi. Sandra Bullock este una dintre cele mai cunoscute vedete care a incercat astfel de tratamente, insotita fiind de Cate Blanchett, o buna prietena si o fana a acestui tip de tratament. Alte tratamente de acest tip se bazeaza pe extract de celule stem din sangele propriu. Aceste celule fac minuni, spun specialistii, pentru intinerirea pielii, Iar vedetele sunt dispuse sa plateasca mii de euro pentru sedintele efectuate.

Ca simpla comparatie, Kim Kardashian a platit 24.000 euro doar pentru a-si cumpara propriul aparat cu laser pe care sa il foloseasca acasa, pentru efectuarea unor tratamente cosmetice.

