Globalworth, celmai mare investitor de birouri din Europa Centralăși de Estșiliderulpieței de birouri din România, anunță lansarea campaniei OFFICE RENAISSANCEpentru a marca întoarcerea chiriașilor în clădirile de birou din portofoliu.

Încă din primele zile ale pandemiei COVID-19, am adoptat o abordare proactivă și am fost direct implicați în problemele întâmpinate de comunități. Prioritățile noastre au fost și vor continua să fie sănătatea, siguranța și bunăstarea celor care lucrează și vizitează clădirile Globalworth. Credem că inițiativele noastre și comunicarea detaliată și constantă cu cele peste 210 de companii care închiriază spațiu în cele 16 clădiri din București au oferit siguranța necesarăca acestea să înceapă în mod activ reîntoarcerea la birou.

După mai bine de un an de zile în care restricțiile ne-au impussă lucrăm de acasă, programul de vaccinare în curs, relaxarea treptată a anumitor măsuri luate de autorități pentru a minimiza impactul pandemiei COVID-19 și dorința tot mai mare a corporațiilor și a angajaților de a se întoarce la birou sunt reflectate într-o creștere treptată a ratelor de ocupare în clădirile Globalworth.

În ultimele săptămâni, am înregistrat o creștere medie săptămânală de 4% a ocupării fizice în proprietățilenoastre din România.

Campania OFFICE RENAISSANCE, inspirată dedirecția artistică pe care Globalworth mereu a urmat-o, subliniază mesajul de întâmpinareal Grupului către persoanele care lucrează fizic sau vizitează proprietățile Globalworth. Din ce în ce mai multe companii se alătură celei mai mari comunități de business din România,Globalworth District, și au anunțat intenția de a reveni fizic la birou. Decizia lor a fost susținută de convingerea noastră comună că un mediu de lucru sănătos și sigur crește productivitatea, încurajează creativitatea, inovația și promovează o cultură corporativă coerentă.

„A fost o perioadă grea pentru noi toți și ceea ce ne lipsește cel mai tare este interacțiunea umană. Viața de birou nu este doar despre muncă, ci și despre a face parte dintr-o comunitate. Și abia după ce am început să lucrăm de acasă am înțeles cu adevărat importanța acestei apartenențe. Ne bucurăm că Globalworth District, comunitatea noastră de business, se întoarce într-o formă hibridă la birou, iar noi am ales să oîntâmpinăm prin campania OFFICE RENAISSANCE. Având ca principală inspirație operele lui Michelangelo si Leonardo da Vinci, am dorit să subliniem această renaștere a vieții (de birou), această regăsire, această conexiune care ne-a lipsit atât de tare”, a spus Georgiana Oltenescu, Group Head, Marketing and Communication la Globalworth.

Globalworth și Fundația Globalworth, angajate în lupta împotriva COVID-19, au contribuit cu peste 1 milion de euro la mai multe inițiative. În România, am sprijinit personalul medical din 5 spitale din București și Oneștiși am lucrat în parteneriat cu spitale publice, precum și ONG-uri și alte autorități. În plus, am oferit autorităților un spațiu de aproximativ 300 mp în clădirea noastră de birouri de clasă A, pentru a fi folosit ca centru de vaccinare. Centrul care este situat în una dintre cele mai dens populate zone din sudul Bucureștiului a fost deschis în martie 2021 și a avut peste 33.000 de persoane vaccinatepână în acest moment, oferind un ajutor important în lupta națională împotriva pandemiei.

Din moment ce multe corporații își invită sau solicită angajaților să se întoarcă la birou, rămâne foarte important să respectămprotocoalele de siguranță, deoarece acestea asigură bunăstare fizică și liniște. De aceea, Globalworth a implementat o serie de măsuri de siguranță și igienă, cum ar fi regândirea circulației în interiorul clădirilor sale, luarea de măsuri pentru asigurarea eficienței sporite a sistemului HVAC, instalarea de covoare antiseptice, aplicarea de autocolante pentru pardoseală care indică distanța sigură, informarea angajaților și vizitatorilor despre regulile în vigoare atunci când vizitează o proprietate (păstrarea distanței, spălarea și igienizarea, purtarea unei măști etc.), instalarea dozatoarelor de dezinfectanți, efectuarea curățării și dezinfectărilor frecvente a zonelor cu trafic intens, introducerea de soluții touchless etc.