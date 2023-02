Programul național Tinere Talente, proiect derulat de Fundația Regală Margareta a României, are o nouă generație de bursieri. 30 de tineri talentați, proveniți din familii cu venituri modeste, au fost selectați la categoriile muzică și arte vizuale, pentru a face parte din ediția 2023 a proiectului.

15 muzicieni și 15 artiști vizuali, aflați la începutul drumului artistic, vor primi, pe parcursul unui an calendaristic, sprijin pentru a urma și a dezvolta o carieră artistică, prin acordarea de burse individuale, în valoare de până la 2000 Euro, prin sesiuni de mentorat și stagii de masterclass intergeneraționale, precum și oportunități de promovare a talentului lor artistic prin evenimente organizate de Fundație și parteneri ai programului. Cei 30 de tineri talentați au vârste cuprinse între 14 și 24 de ani, studiază la licee și universități de arte și muzică din București, Iași, Suceava, Galați, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, iar acum vor putea să își conceapă și să își urmeze propriile idei artistice prin implicarea și susținerea unor artiști consacrați și a multor oameni cu viziune, resurse și dragoste pentru artă.

144 de tineri foarte talentați, un juriu de elită, cei mai buni 30 muzicieni și artiști vizuali selectați

144 de tineri muzicieni și artiști vizuali cu vârste între 14 și 24 de ani, elevi și studenți la instituțiile de învățământ vocațional din toată țara, care provin din familii cu venituri modeste, și-au exprimat, pe parcursul lunii noiembrie a anului trecut, intenția de a deveni bursieri. Procesul de selecție a constat în analiza dosarelor depuse, selecția candidaților de către juriul de specialitate și anchete sociale. Evaluarea de către un juriu, compus din personalități din mediul artistic și academic, a reprezentat etapa decisivă.

Nivelul ridicat de pregătire al 74 de tineri înzestrați, la categoria Arte Vizuale, cu lucrări extraordinare de pictură, grafică sau arte textile și 70 la categoria Muzică, specializări precum canto clasic, pian, instrumente de suflat sau instrumente cu corzi, au făcut mai provocatoare ierarhizarea lor de către juriu. În funcție de talentul și potențialul artistic demonstrate în 6 zile pline de emoții, membrii juriului celei de-a 15-a ediții a selecției Tinere Talente i-au desemnat pe cei mai buni 30 de candidați.

”Din punctul meu de vedere, selecția din acest an a constituit – în primul rând – o mare bucurie. După doi ani de mijlocire, prin felurite dispozitive, a comunicării cu candidații, în sfârșit i-am avut în imediată apropiere, având șansa de a ne privi în ochi, de a dialoga și de a înțelege de la fiecare emoții și gânduri pe care ecranele nu le pot transmite. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât numărul mare de înscriși a însemnat și un număr mare de tineri foarte înzestrați și bine pregătiți, unii de-a dreptul excepționali.

Ierarhizarea lor a fost dificilă, dar atmosfera în toate cele trei zile de audiții a fost extrem de favorabilă luării celor mai echilibrate decizii. Meritul a fost deopotrivă al modului exemplar de organizare și al componenței juriului de selecție, astfel încât rezultatele să contribuie la atribuirea justă a burselor care vor însemna, ca de fiecare dată, un sprijin imens pentru drumul celor 15 muzicieni în devenire”, a declarat Verona Maier, pianistă, membru al juriului – categoria Muzică.

Lista celor 15 tineri muzicieni și 15 artiști vizuali, care au devenit bursierii programului Tinere Talente 2023, poate fi consultată aici.

Fundația Regală mulțumește membrilor juriului pentru implicare și generozitate:

Categoria Muzică: Verona Maier – pianistă, Iulia Isaev – soprană, Tiberiu Soare – dirijor, Rafael Butaru – violonist, Florin Pane – trombonist și Zoli Toth – artist conceptual

Categoria Arte Vizuale: Ileana Dana Marinescu – artist vizual, prof. univ. dr. Carmen Apetrei – grafician, Andrei Tudoran – pictor și lect. univ. dr. Sergiu Chihaia – artist vizual

România are nevoie de artă!

In 2022, pentru a 4 oară, Tinere Talente a fost recunoscut ca cel mai bun program de Artă și Cultură din România, laureat la Gala Societății Civile. Știm că talentul se poate naște și într-un copil provenit dintr-o familie cu venituri bune, la fel de bine și într-un tânăr lipsit de sprijin financiar. Iar Tinere Talente este programul care creează oportunități egale pentru artiștii în devenire, oferindu-le șansa de a-și dezvolta potențialul, de a-și exprima talentul și de a-și îndeplini visul. Până în prezent, 380 de burse au fost acordate tinerilor talentați, aflați la început de drum, care studiază muzica sau artele vizuale în licee și universități din România, fiind ajutați să-și depășească greutățile financiare și să continue să-și exprime valoarea artistică. Pentru mulți tineri la început de drum, bursa a reprezentat o treaptă esențială în evoluția și afirmarea lor, o oportunitate de cunoaștere și de explorare artistică, dar și posibilitatea de a relaționa cu oameni de cultură recunoscuți la nivel național și internațional, care i-au îndrumat în carieră. În susținerea bursierilor, au fost organizate 110 recitaluri și concerte, 77 de expoziții, 114 sesiuni de mentorat sau masterclass. De-a lungul anilor, mai bine de 1.800.000 de euro au fost investiți în viitorul artistic al României.

Partener program: Kaufland România

Sponsori program: Kultho, Oskar, Dedeman, PEPCO, PSC Group, Sofmedica, Enayati Medical City, Hotel Siqua, Easy Print Services, Foto Experience, Emotion Philms.

Parteneri media ai programului de-a lungul timpului: TVR, Radio România Muzical, Radio România Cultural, Magic FM, RFI România, Radio Trinitas, Agerpres, Forbes, Forbes Life, BIZ, Historia, Zile și Nopți, Revista Cultura, The Institute, Radio Clasic, Phoenix Media, Nine O’Clock, Societatea Muzicală, Revista Cariere, Insight TAROM, IQads, SMARK, The Diplomat, Financial Intelligence, Bucharest Journal, Capital Cultural, MediaTrust Romania, Zenith Romania.