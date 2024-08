În comuna Ipotești va începe în această vară o nouă investiție cu fonduri europene în valoare de 5 milioane de euro bani atrași prin PNRR. Este vorba de extinderea rețelelor de apă și canalizare. Contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat deja de către primarul Dumitru Gulei cu câștigătorul licitației, firma suceveană Rovastone. El a arătat că interesul din partea constructorilor a fost foarte mare întrucât la licitație au fost depuse nu mai puțin de 7 oferte.

”Vom construi 9 kilometri de conducte de apă și 9 kilometri de conducte de canalizare. Extindem apa și canalizarea dar mai și schimbăm din conducte în cartierele noi și punem din astea mai mari. Spre exemplu sunt conducte de canalizare vechi de 20 de ani care sunt subdimensionate. Mergem cu canalizarea până în stația de epurare a municipiului Suceava. Am semnat contractul de execuție și în curând voi da ordinul de începere a lucrărilor. Vara asta dăm drumul la treabă. Termenul de execuție este de doi ani de zile”, a spus Dumitru Gulei.

El a adăugat că în aceste zile a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea un centru de colectare a deșeurilor voluminoase prin aport voluntar în Lisaura care se va întinde pe o suprafață de 2.500 metri pătrați.