Etichetele volumetrice 3D sau etichetele cu rasina reprezinta solutia ideala pentru a marca un logo, al produselor pe care le comercializeaza firma dumneavoastra. In plus, sunt solutia cea mai eficienta pentru ca produsul dumneavoastra sa iasa in evidenta, sa fie cat mai vizibil, dar si de crestere a vanzarilor.

De ce sa alegi etichetele volumetrice cu rasina pentru bunsiness-ul tau

Etichetele volumetrice cu rasina se folosesc in special la personalizarea produselor promotionale, cadouri, accesorii pentru ambalaje, brelocuri, aparate electrice si electrocasnice, masini si utilaje, in personalizarea motocicletelor sau automobilelor.

Iata cateva dintre motivele care te vor convinge sa folosesti etichete volumetrice pentru promovarea produselor firmei tale:

Etichetele volumetrice cu rasina sunt etichete speciale, care se pot personaliza cu orice element grafic sau poze, indiferent de numarul de culori, pot avea orice forma si, in plus, se pot decupa usor dupa contur.

Ofera un plus de valoare produselor dumneavoastra sau brand-ului si contribuie in acelasi timp la cresterea vanzarilor.

Etichetele volumetrice cu rasina prezinta o foarte buna rezistenta la apa si actiunea razelor UV si au o garantie cuprinsa intre 3 si 5 ani la mediul exterior.

Etichetele volumetrice cu rasina sau 3D se pot folosi atat industrial, pentru producatori de electronice si electrocasnice, in industria medicala, dar si in productia de cosmetice.

Datorita stratului volumetric transparent, eticheta capata o stralucire speciala, are culori vii si un volum distinct.

Se pot aplica pe orice suprafata si se pot personaliza si in policromie, acoperite cu o lentila de rasina elastica transparenta ce permite aplicarea si pe suprafete curbate.

De asemenea, etichetele volumetrice se pot fabrica in orice dimensiune sau forma.

Etichetele volumetrice se pot aplica si pe agende, postcarduri sau pe alte produse. Nu se rup usor, precum cele din autocolant sau hartie si prezinta rezistenta in timp.

Folosite intens in aproape toate domeniile de activitate etichetele personalizate, contribuie eficient la organizarea stocurilor, la optimizarea timpului si a resurselor implicate, dar sunt si un excelent instrument de marketing ce poate influenta decizia de cumparare si pentru a transmite valorile brandu-ului.

Etichete volumetrice 3D

Etichetele volumetrice 3D sunt etichete autoadezive, realizate din materiale, precum: ABS bicolor, plexic, alama, aluminiu sau metale pretioase si sunt folosite tot cu scopul de promovare a unui anumit brand.

Iata cateva dintre avantajele folosirii etichetelor volumetrice 3D

Ca si in cazul celor cu rasina, etichetele volumetrice 3D se pot realiza in diferite forme si dimensiuni, se aplica pe tot felul de obiecte promotionale, precum: agende, postcarduri, direct pe produsele pe care le comercializati.

In plus, cu ajutorul variantei de etichete 3D luminoase veti reusi sa creati un impact vizual major, atat ziua cat si noaptea, produselor firmei dumneavoastra.

Forma lor poate fi rotunda, ovala, patrata, dreptunghiulara, in functie de sigla firmei dumneavoastra.

Pot fi folosite outdoor sau indoor, fiind rezistente la apa si la razele UV. In procesul de productie se folosesc lacuri si rasini rezistente la umezela, grasimi, inghet sau alti solventi.

Etichetele volumetrice cu rasina sau 3D sunt utilizate nu doar la promovarea produselor promotionale, ci si pentru firme de service, pentru producatorii de usi si tamplarie, la productia chiuvetelor, lavoarelor, cazilor de baie, oglinzi sau alte obiecte sanitare si nu numai.

Personalizarea materialelor promotionale sau produselor firmei dumneavoastra reprezinta modalitatea cea mai eficienta de crestere a vanzarilor si valoarea unui brand. Materialele personalizate sunt cele care sustin imaginea companiei tale.

Creeaza o comunicare memorabila cu partenerii si consumatorii tai, prin mijloace si suporturi dintre cele mai variate si inedite. Alege serviciile de imprimare cu etichete volumetrice personalizate pentru afacerea ta. In acest sens apeleaza la o firma cu experienta in realizarea de etichete volumetrice si nu te vei trezi cu surprize neplacute.