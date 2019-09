Un sahist profesionist poate castiga pana la 10.000 de dolari pe un turneu, iar calendarul cu asemenea competitii de sah nu e deloc de neglijat. Doar in luna septembrie, a anului 2019, sunt organizate 3 mari campionate globale de sah, 2 dintre ele fiind gazduite de Rusia, iar unul fiind gazduit online.

Pe data de 3 septembrie e prima competitie, cea online. Se joaca 10 runde Swiss, de 3 minute. Iar campionatul primeste doar jucatori titrati. Premiile incep de la 500 – 1500 dolari. Insa adevarata competitie se incinge pe 10 septembrie, durand pana pe 23. Este vorba de FIDE Women’s Grand Prix – unde cele mai bune jucatoare de sah din lume se alatura competitiei in goana dupa premiul cel mare.

Cei mai buni jucatori pot castiga mii de euro la un singur campionat. Spre exemplu, Magnus Carlsen, declarat cel mai bun jucator la momentul actual, castiga peste 1.5 milioane de dolari anual din sah.

Iar acest sport incepe sa atraga din ce in ce mai multi tineri. Cel mai tanar sahist profesionist are doar putin peste 7 ani. Iar urmatorul, care a si mentinut recordul ani la rand, a inceput la 15 ani.

Cum sta situatia in Romania?

In Romania, spre exemplu, sunt peste 15.000 de jucatori de sah profesionist. Acestia sunt inregistrati in cadrul Federatiei Romane de Sah. Si noi avem foarte multi tineri inscrisi in academiile de Sah.

Cati oameni traiesc insa actualmente din acest sport?

Desi castigurile pot fi enorme, conform Marelui Maestru in Sah, decorat de FRS, George-Gabriel Grigore, putini traiesc efectiv din banii casigati cu acest sport, declara el.

„Nu cred ca avem in tara mai mult de 10 jucatori care sa traiasca din sah profesionist”

Cu toate acestea, chiar daca nu castiga din competitii, sahistii pot castiga bani frumosi din meditatii, ore predate celor care doresc sa invete sahul la nivel de arta.

Daca in Rusia de abia se asteapta campionatul de sah feminin, George considera ca e foarte greu sa te remarci in acest sport ca femeie. Intr-un campionat mixt, cu greu gasesti 10% din jucatori care sa fie de gen feminin. Asta si datorita premiilor, care sunt substantial mai mici in cadrul femeilor. Femeile din sah sunt platite mult mai slab decat barbatii.

De unde te poti inspira in acest sport?

Plecand de la marele Kasparov, poti primi adevarate lectii de sah urmarind si jocurile lui Magnus Carlsen, care este declarat la momentul actual cel mai bun jucator de sah din lume.

De asemenea, din ultimele competitii de sah derulate la nivel mondial, s-au remarcat jucatori precum: Anatoly Karpov, Sergey Karjakin, Gelfand Boris.

Iar daca vreti sa priviti in urma, aspura legendelor din competitiile de sah, nume precum Jose Capablanca, Bobby Fischer sau Alexander Alekhine si Paul Morphy va vor fi de folos. Urmariti jocurile lor si aflati secretele acestui sport din care se pot castiga bani frumosi.