Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că în cartierul Zamca, pe strada Ion Neculce, au fost finalizate lucrările de reabilitare și modernizare a întregii zone însemnând parcarea de reședință, accesele la scările de bloc și trotuarele. În urma acestor lucrări au rezultat 81 de locuri de parcare.

”Strada Ion Neculce va deveni cu sens unic, iar după finalizarea marcajelor, se vor pune și semnele de circulație”, a spus Harșovschi.