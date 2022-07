În premieră la Spitalul Judetean Suceava, o pacienta recent diagnosticata cu boala renala cronica in stadiu terminal, a fost supusa unei proceduri numita dializa peritoneala.

Boala cronica de rinichi reprezinta o problema majora de sanatate, cu o prevalenta de peste 10% ( la nivel global, o persoana din 10 are aceasta boala); dintre bolnavi, aproximativ 1 % vor ajunge in stadiul terminal, moment in care este nevoie de introducerea unei terapii de supleere a functiei renale (hemodializa, dializa peritoneala sau transplant renal).

Prin comparatie cu hemodializa, in dializa peritoneala se foloseste pentru curatarea toxinelor, o membrana biologica, membrana peritoneala. In mod practic, un cateter biocompatibil este plasat chirurgical intraperitoneal. Cu ajutorul acestuia se introduce intraabdominal un lichid steril specialce atrage toxinele sanguine la nivelul peritoneului, fiind ulterior extras si inlocuit. Asigura o serie de avantaje, putand in final sa imbunatateasca calitatea vietii pacientilor la care aceasta metoda poate fi realizata.

Cateterul de dializa peritoneala a fost inserat de catre o echipa chirurgicala specializata ( dr. Petru Velnic si dr. Lucian Leneschi ), ulterior realizandu-se pe sectia de Nefrologie instruirea si initierea schimburilor de dializa, evolutia fiind favorabila si lipsita de incidente.

Odata cu introducerea acestei metode de tratament, se poate spune ca la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou„ Suceava, cu exceptia transplantului renal, se poate asigura managementul adecvat si integrat al tuturor pacientilor cu afectiuni renale:

Diagnosticul si tratamentul glomerulopatiilor – evaluare imunologica completa, efectuare punctie – biopsie renala;

Diagnosticul si tratamentul nefropatiilor tubulo-interstitiale;

Managementul pacientului cu boala cronica de rinichi – incetinirea progresiei bolii, asigurarea abordului vascular permanent sau peritoneal, investigarea complicatiilor asociate bolii (inclusiv scintigrafie paratiroidiana);

Diagnosticul si tratamentul injuriei renale acute;

Diagnosticul si tratamentul patologiei infectioase a aparatului reno-urinar;

Diagnosticul si tratamentul diselectrolitemiilor.

Trebuie subliniat ca aceste progrese terapeutice si diagnostice nu s-ar fi putut realiza fara o colaborare in echipa multidisciplinara, intre sectiile de Nefrologie, Anatomie patologica, Chirurgie Generala, Chirurgie Vasculara, Medicina Nucleara sau Radiologie Interventionala.

Preocuparea majora a conducerii spitalului este diversificarea serviciilor medicale, cresterea continua a calitatii actului medical, siguranta si confortul pacientului dar si al cadrelor medicale si de aceea investitiile vor fi majore in aceasta directie in viitorul apropiat.