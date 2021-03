Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou” Suceava continuă dezvoltarea serviciilor medicale oferite pacienţilor, atenţia fiind orientată către tratamentele moderne minim-invazive, anunță conducerea celei mari unități spitalicești din județ.

În ultimii ani, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul loan cel Nou” Suceava a beneficiat de transformări majore în urma proiectelor de investiţii considerabile susţinute de Consiliul Judeţean, care au vizat, printre altele dotarea unităţii cu echipamente moderne, susţinerea şi dezvoltarea resursei umane.

Astfel, unitatea sanitară asigură servicii medicale, la un nivel înalt de performanţă medicală, atenţia fiind orientată către alternativele moderne de intervenţie chirurgicală.

Noile abordări se referă la :

Colangio Pancreatografie Retrogradă Endoscopică – ERCP, care este o procedură endoscopică intervetională complexă, şi se adresează tratamentului minim-invaziv al afecţiunilor căilor biliare si/sau pancreatice.

Tehnica ERCP este o alternativă modernă la intervenţiile chirurgicale clasice la nivelul cailor biliare principale, ce permite extragerea calculilor de la nivelul cailor biliare si /sau montarea stenturi de plastic sau metalice la acest nivel, cu riscuri minime faţă de intervenţie chirurgicala clasica, recuperarea post procedural fiind de scurtă durată.

Noua tehnica, ERCP, a debutat cu succes, astfel până la data prezetă, un număr de 18 pacienţi, cu vârsta cuprinsă între 33 şi 94 ani, au beneficat de proceduri minim- invazive.

Tratarea AVC-ului, la nivelul unităţii sanitare se realizează printr-o nouă abordare medicală, tratamentul modern poate fi aplicat dacă pacientul se prezintă în primele 4 ore de la debut. În acest caz, echipa multidisciplinara de tratament al AVC-ului (STROKE) aplica metode complete de tratament pentru AVC, situaţie ce presupune o decizie riguroasă asupra oportunităţii metodei minim invazive.

Trombectomia mecanică este o procedură efectuată endovascular, constând în înlăturarea mecanică (extragerea cheagului) care obturează vasul afectat în urma unui AVC. Trombectomia mecanică este unica sansă a pacienţilor la care tromboliza (dizolvarea cu medicaţie) este contraindicata, dar si in cazul ocluziei de vas mare in care combinaţia tromboliză si trombectomie are sanse crescute de succes terapeutic. Noua procedură terapeutică, a debutat cu succes, fiind realizate un număr de 5 intervenţii de acest gen, de către echipa medicală, formată din medicii neurologi si medicii radiologi interventionisti.

Deşi costul intervenţiei este ridicat, între 5000-10.000 Euro, în funcţie de complexitatea cazului, pentru moment fiind suportat din bugetul spitalului, dar existând premisele includerii in programul naţional de STROKE (AP-AVC), justificarea este dată de şansa la o calitate a vieţii crescute postavc şi o reinserţie rapidă în societate.

Investiţiile realizate în cadrul spitalului şi resursa umană proactivă oferă pacienţiilor posibilitatea de a se trata la standardele de calitate şi performanţă a ceea ce înseamnă medicina modernă de astăzi.