Managerul Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, doctor Alexandru Calancea, anunță o nouă premieră realizată de o echipă medicală multidisciplinară. Este vorba de un pacient în vârstă de 19 ani, diagnosticat la sfârșitul anului 2020 cu boală cronică de rinichi, în stadiul terminal, inclus în programul de hemodializă, cu hipertrofie a glandelor paratiroide, complicație frecventă a acestei boli, ce determină modificari osoase, pe fondul cărora pacientul prezintă o fractură spontană de col femural, rezolvată prin protezare de către medicul ortoped dr. Voinea Rareș. ”Evaluarea glandelor paratiroide s-a realizat cu ajutorul medicinei nucleare de către dr.Guțu Mihaela si dr.Guțu Mircea, prin SPECT-CT, identificându-se astfel cu exactitate locația și mărimea acestora. Ulterior, echipa chirurgicală, formată din dr.Cordoș Ionuț si dr.Nistor Adrian au efectuat prima paratiroidectomie subotală la Suceava urmărirea pacientului continuând în A.T.I. sub coordonarea dr. Gorceag Ruslan”,a spus Calancea.

, 10.0 out of 10 based on 3 ratings