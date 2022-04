La Spitalul Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> Suceava a fost efectuată, în premieră, o nefrolitotomie percutanată într-un singur timp operator, la o pacientă în vârstă de 39 de ani. Nefrolitotomia percutanată este o procedură chirurgicală care înlătură calculii renali printr-o puncție mică prin piele. Pacienta prezenta colici renale repetitive și hematurie intermitentă, provocate de un calcul renal de 2,1 cm și a fost externată după 5 zile cu stare generală bună. Într-un comunicat transmis de unitatea sanitară suceveană se menționează: „Această tehnică de extragere a calculilor a mai fost realizată la Spitalul Județean în cadrul Secției de Urologie în anii precedenți, dar în mai mulți timpi operatori de către medicii urologi Bogdan Mardari și Ionuț Jurchiș Irimie.

Prin realizarea acestei tehnici într-un singur timp operator scade numărul zilelor de spitalizare și al procedurilor necesare, creînd un confort superior pacientului. Nefrolitotomia percutanată se efectuează doar în câteva centre universitare și clinici private din România. Spitalul Județean Suceava beneficiază de aparatura necesară pentru efectuarea unei astfel de intervenții minim invazive”. Echipa operatorie a fost formată din medicii urologi Alexei Filip, Andrei Ilisei și Radu Mitelea împreună cu asistentele de bloc operator Ioana Bumbu și Loredana Corocăescu. Rahianestezia și monitorizarea funcțiilor vitale au fost asigurate de către medicul ATI Alina Nistor și asistenta Mariana Crihan.