Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat miercuri, 12 iunie, o nouă premieră: o cursă charter spre Monastir-Tunisia prin compania Amara Tour. Inaugurarea a fost marcată printr-o conferință de presă la care au participat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, comandantul Aeroportului, Ioan Măriuța și representanții Amara Tour, Haithem Souani și Vasile Nistor. Flutur a ținut să precizeze că zborul este operat de compania tunisiană Nouvelair cu o aeronavă Airbus 320 de 177 de locuri pentru cursa inaugurală fiind ocupate 171 de locuri. Va fi o cursă charter săptămânal, miercurea, până în luna septembrie. ”Această destinație din nordul Africii are ceva în comun cu Bucovina și anume monumente UNESCO. Opt monumente UNESCO are Bucovina opt are și această destinație africană”, a spus Flutur.

Reprezentanții Amara Tour au arătat că o vacanță în Tunisia pleacă de la 400 de euro de persoană preț care include biletele de avion dus întors, transfer la hotel de patru stele în regim all inclusive pentru 7 nopți. Pentru o familie cu un copil sejurul ajunge la 1.300 de euro iar pentru una cu doi copii la maximum 1.800 de euro.