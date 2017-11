Nu foarte multa lume a auzit de conceptul One Health. Acesta tocmai s-a lansat si in Romania, prin intermediul organizatiei One Health – New Medical Concept Romania. Acesta este un curs de medicina alternativa, un curs adresat in special doctorilor si personalului specializat in stiinte medicale. Insa, in acelasi timp, proiectul a fost initiat si pentru pregatirea unor oameni fara nicio legatura cu domeniul medical in dezvoltarea unui stil de viata care sa asigure un standard ridicat de sanatate lor, persoanelor dragi si chiar mediului inconjurator.

Conceptul One Health – viziune si obiective

Conceptul face referire la derularea unor activitati si a unor tehnici specifice medicinei alternative, prin care oamenii isi modeleaza activ stilul de viata, ajungand la un standard de sanatate extrem de ridicat, atat pentru ei cat si pentru animalele si plantele din jurul lor. Acest concept este o miscare internationala care tocmai a aparut si in Romania.

One Health are ca obiective mediatizarea puternica a stilului de viata sanatos si a medicinei alternative. Conceptul se bazeaza pe stransa legatura intre ramurile medicinii: ramura umana, veterinara si medicina mediului.

Cursuri One Health pentru pregatirea practica a specialistilor in domeniu

Pentru ca aceasta miscare sa prinda amploare si in Romania, o serie de cursuri de calificare s-a instituit in domeniu, cu ajutorul colaborarii Asociatiei One Health Medical Concept Romania si a Universitatii de Medicina Veterinara Spiru Haret.

Aceste cursuri pot fi urmate in cadrul Universitatii Spiru Haret, ele fiind cursuri cu abordare multidisciplinara, axate pe o pregatire intensa atat teoretica dar si practica in domeniul medicinei moderne.

Programele vizeaza pregatirea si dezvoltarea profesionala a candidatilor, astfel incat participantii sa isi insuseasca informatiile de baza din cele trei ramuri ale medicinei, dar si o serie de cunostinte integrate in conformitate cu premisa fundamentala a conceptului One Health. Cursurile sunt sustinute de specialisti in domeniul medical, iar certificatul de atestare a specialistilor este avizat de Ministerul Educatiei Nationale.

Astfel, absolvirea unui asemenea curs este o mare oportunitate de angajare pentru cei pregatiti, pe un post bine platit, in cea mai noua ramura medicala din Romania.

Ca orice alt curs de calificare si instruire profesionala, acest curs prezinta mare interes, fiind o optiune viabila pentru a obtine rapid o diploma atestata de specialist intr-un domeniu in care posturile tind sa fie din ce in ce mai cautate si mai bine platite. Este o sansa unica sa va puteti inscrie si voi la un curs de specializare pentru a va profesionaliza intr-un domeniu platit si foarte ravnit de multi dintre romanii care se afla in cautarea unui job.