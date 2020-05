Un nou caz de deces din cauza coronavirsului stârnește controverse. Este vorba de un bărbat de 52 de ani care a murit pe 12 aprilie la spitalul din Rădăuți însă decesul său a fost raportat abia acum. Direcția de Sănătate Publică Suceava a solicitat Spitalului Radauti nota explicativa pentru intarzierea raportarii decesului. Bărbatul suferea de fibroza pulmonara, bronsita cronica, ciroză hepatică.

