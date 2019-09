In doar trei minute, o noua tehnologie prin imprimare cu laser poate produce un articol textil inteligent de 10×10 cm care este rezistent la apa, se poate intinde, fiind elastic si se integreaza usor cu sursele de energie, captand caldura de la soare.

Urmatoarea generatie de tesaturi inteligente impermeabile poate fi astfel imprimata cu laser si realizata in cateva minute. Imaginati-va ca in doar 20 minute puteti avea fabricat un tricou. Acesta este viitorul imaginat de cercetatorii din spatele noilor tehnologii e-textile pentru piata de imbracaminte si accesorii fashion.

Productia functioneaza in baza imprimarii 3D cu laser sau direct printr-o tehnica de combinare a cernelei pe material textil inteligent. Ba chiar se pot folosi masinarii asemanatoare cu cele utilizate pentru serigrafie, dar mai avansate, pentru a se personaliza aceste materiale.

De unde a pornit noul trend?

Oamenii de stiinta de la Universitatea RMIT din Melbourne, Australia, au dezvoltat o metoda eficienta si foarte usor scalabila, din punct de vedere al costurilor, pentru fabricarea rapida a textilelor care sunt incorporate cu dispozitive de stocare a energiei.

In doar trei minute, metoda poate produce un plasture textil inteligent de 10x10cm care este rezistent la apa, extensibil si integrat cu tehnologiile de recoltare a energiei.

Tehnologia permite supracapacitoarelor grafenice – dispozitive puternice si de lunga durata de stocare a energiei, care sunt usor combinate cu energie solara sau alte surse de energie – sa fie imprimate cu laser direct pe materiale textile.

Ca o dovada a conceptului, cercetatorii au conectat supercapacitorul cu o celula solara, oferind o tesatura inteligenta eficienta, lavabila si auto-alimentata, care depaseste avantajele si chiar elimina si dezavantajele cheie ale tehnologiilor existente de stocare a energiei electronice.

Care sunt planurile de viitor pentru aceasta tehnologie? Unde ar putea fi folosite hainele inteligente?

Industria in crestere a tesaturilor inteligente are aplicatii diverse in domeniile din viata noastra de zi cu zi. Sectoare de consum, ingrijire a sanatatii si aparare vor avea de castigat. De la monitorizarea semnelor vitale ale pacientilor, la urmarirea locatiei si a starii de sanatate a soldatilor pe camp si monitorizarea pilotilor sau a soferilor pentru oboseala, aceste haine vor avea cateva capacitati incredibile.

Dr. Litty Thekkakara, cercetator la Scoala de Stiinte a RMIT, a declarat ca textilele inteligente cu tehnologie senzoriala integrata, comunicare wireless sau monitorizare a sanatatii au posibilitatea de a se folosi de solutii energetice solide si fiabile pentru a aduce lumii cateva avantaje imposibil de gasit la momentul actual pe piata.

„Abordarile actuale privind stocarea inteligenta a energiei textile, cum ar fi amplasarea bateriilor in articole de imbracaminte sau folosirea fibrelor electronice, pot fi greoaie si pot duce la fabricarea unor piese vestimentare grele care pot avea si probleme de capacitate”, a spus Thekkakara.

„Aceste componente electronice pot suferi, de asemenea, scurtcircuite si defectiuni mecanice atunci cand intra in contact cu transpiratia sau cu umiditatea din mediu.”

„Supercapacitorul nostru pe baza de grafen nu este doar complet lavabil, ci poate stoca energia necesara pentru a alimenta o imbracaminte inteligenta – si poate fi facut in cateva minute la scara larga.”

„Prin rezolvarea provocarilor legate de stocarea de energie a e-textilelor, speram sa alimentam urmatoarea generatie de tehnologie pentru imbracaminte inteligenta.”

Cercetarea a analizat performanta textilelor inteligente de proba, iar ca urmare a analizezi conceptului intr-o serie de teste mecanice, de temperatura si de lavabilitate, specialistii au constatat ca acestea raman stabile si eficiente.

Asadar, in urma unor viitoare testari si imbunatatiri de ultim rang si de ordinul detaliilor, fabricarea acestor e-textile poate incepe la scara larga.