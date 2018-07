Stadionul ”Areni” din Suceava, actualmente casa echipei de fotbal de ligă a III-a Foresta, a găzduit de-a lungul anilor meciuri și concursuri de calitate și a fost martor al unor performanțe de excepție și a unor momente de neuitat. Au fost partide fotbal de pomină, concursuri atletice palpitante, jocuri de rugby de legendă. Puțini dintre iubitorii sportului sucevean știu însă că pe 15 mai 1959 pe stadionul ”Areni” a găzduit un meci internațional de volei masculin între echipa locală Voința și selecționata Sindicală Franceză. Martor și participant activ al acestui eveniment memorabil a fost părintele voleiului sucevean, doctorul Traian Căldare.

”În fața tribunei principale de acum s-a construit un podium din lemn pe care s-a pus un linoleum galben. Îmi aduc aminte și acum entuziasmul de pe stadion, toate oficilitățile acelor vremuri fiind prezente în tribune.

Am jucat foarte multe meciuri în aer liber, doar dacă ploua ajungeam în sală. Țin minte că sala Unirea era organizare de șantier pentru muncitorii care lucrau în zona industrială a Sucevei.

În anii 1960-1970 era o mare deschidere pentru sport la Suceava aici având loc în fiecare an tabere și turnee și de nivel național, dar și internațional. Tinerii din acele timpuri erau mai relaxați și nu se gândeau așa de mult ca acum la partea materială.

În acea perioadă l-am descoperit la o competiție școlară pe Gabriel Udișteanu. Din primul moment în care l-am văzut pe suplul tânăr fălticenean am intuit potențialul său. Am reușit să-i lămuresc pe părinții săi să-l lase la Suceava și timp de mai mult de doi ani a locuit la mine acasă. Avea peste 1,96 și calități fizice deosebite.



A fost selecționat în echipa lumii în anii 70, a fost căpitanul echipei naționale de României medaliată cu argint la Campionatele Mondiale din 1966, s-a clasat pe locul VII cu selecționata României la Campionatele Mondiale din 1970 și pe locul V la Olimpiada de la Munchen din 1974” și-a adus aminte doctorul Traian Căldare, întemeietorul voleiului modern sucevean.

Până în 1974 la ascensiunea voleiului sucevean și-au adus contribuția Valentin Baraboi, Florin Robciuc, Eduard Gazda, Titel Petrescu, Nicolae Dobre, Marcel Antonovici, Alexandru Scurtu, Constantin Viziteu, Virgil Ionescu, Alexandru Zmeu, Eduard Gazda, Constantin Matei, Victor Pancu, Gheorghe Viziteu, Viorel Corduneanu, Gheorghe Palade, Grigore Rusu și Cornel Sângeap.

La sfârșitul sezonului 1974-1975 echipa de volei a Sucevei a promovat în primul eșalon valoric iar lotul a fost completat cu sportivi de valoare ca Alexandru Păcuraru, George Vasile, Patriciu Păștean, Virgil Lăpădătescu, Andrei Petru și Aurel Enuca.

Victor Pancu, a doua descoperire de excepție a doctorului Traian Căldare, după Gabriel Udișteanu

În 1969, când participa cu echipa de volei a Sucevei la un turneu la Botoșani, ochiul ager al doctorului Traian Căldare s-a oprit asupra unui tânăr care avea să fie timp de 48 de ani jucător și antrenor de volei la Suceava. Este vorba despre profesorul Victor Pancu. De menţionat faptul că „Lulu” Pancu, cum îi spune cunoscuţii, a avut o şansă de a alege alt club, antrenorul Tănase de la Steaua fiind pe urmele lui, dar el a ales să rămână în Bucovina şi să ajungă sucevean get-beget.

”Din 1975 și până în 1997, CSM Suceava a jucat în Divizia A și o mulțime de voleibaliști de excepție au dat tot ce au avut mai bun pe parchetul sălii Unirea. Micuța sală era neâncăpătoare atunci când poposeau la Suceava formațiile de calibru ale acelor vremuri care adunau tot ce era mai bun în țară, Steaua și Dinamo, formații cafe veneau cu teamă în Bucovina pentru aici au pierdut de multe ori.

Cel mai bun rezultat înregistrat de CSM Suceava în perioada de până în 1997 cât a fost în primul eșalon valoric a fost locul V obținut la finele sezonului 1983 în campionat și locul IV din același an în Cupa României. De-a lungul celor mai mult de 50 de ani de volei sucevean au fost nenumărate partide internaționale începând cu cea a Sidicatului Francez (FSJT), cu echipe din Israel, URSS, Polonia sau Cehoslovacia.



Înainte de 1989 nu erau probleme legate de susținerea sportului. Jucătorii se dăruiau în totalitate și se gândeau mai puțin la bani și mai mult la gloria sportivă. Adevărul este că voleibaliști au fost și oameni de caracter de-a lungul anilor. După 1990 majoritatea ramurilor sportive au decăzut și au apărut probleme uriașe legate de finanțare. Nu mai menționăm faptul că tinerii jucători se gândesc în primul rând la recompense și apoi la calitatea jocurului lor, însă câteodată nu poți să le-o iei în nume de rău pentru că viața este extrem de dificilă în prezent.

De-a lungul timpului CSM Suceava a oferit și o serie de jucători loturilor naționale ale României începând cu Dorel Mândru și continuând cu Cristian Pentelescu, Cornel Andrieș, Lucian Huțuleac, Cristi Rățoi și Răzvan Purice. Voleiul sucevan a oscilat între momente de adâncă tristețe, ca decesul lui Eduard Gazda care fost jucător, antrenor și președinte al Clubului Sportiv Municipal Suceava, dar și performanțe grozave cum a fost promovarea formației în prima ligă în 2009 cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local, al Consiliului Județean și al ”Iulius Mall” din Suceava.

Este greu să reziști la cel mai înalt nivel fără ivestiții și acest lucru s-a simțit și se resimte în prezent și numai la volei. Un motiv de mîndrie există totuși la Suceava și anume acela că echipa orașului continuă se reziste având în componență în proporție covârșitoare numai sportivi născuți pe aceste meleaguri” a conchis probabil cel mai loial slujitor al voleiului sucevean după doctorul Traian Căldare, profesorul Victor Pancu.

„Pentru mine a reprezentat o satisfacţie deosebită faptul că am putut să predau ştafeta voleiului unui om în care am avut încredere şi pe care l-am format de tânăr” a încheiat doctorul Traian Căldare.

Doctorul Traian Căldare a ajuns la venerabila vârstă de 86 de ani și gândește și acum doar în termeni voleibalistici dovadă fiind incredibila colecție de fanioane a sa, în timp ce profesorul Victor Pancu a ajuns la pensie, dar în continuare visează doar la binele voleiului sucevean şi a predat şi el de curând ştafeta tânărului profesor Tudor Orăşanu. Este din ce în ce mai greu de găsit modele sportive și oameni deosebiți care să pună pe primul loc comunitatea sportivă a Sucevei.