Luni seară o patrulă din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Ipoteşti a oprit pentru control pe raza comunei Udești, autoturismul condus de un bărbat. În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.

