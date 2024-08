Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile între localitățile Ilișești și Păltinoasa. Potrivit ISU Suceava, la fața locului au fost identificate două persoane, una dintre acestea fiindcă transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2 și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă).

Reamintim că și în cursul zilei de ieri, un microbuz care transporta marfă s-a răsturnat în afara părții carosabile tot între localitățile Ilișești și Păltinoasa. În urma accidentului două persoane au fost transportate la spital.