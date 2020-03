O persoană și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu mașina în afara părții carosabile. Accidentul a avut loc în această seară pe raza comunei Adâncata. ISU Suceava a transmis că în urma accidentului a rezultat accident a fost o singură victimă, care a rămas prinsă sub mașina răsturnată. Din nefericire a fost declarat decesul acesteia. Pompierii militari au intervenit la fața locului cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

