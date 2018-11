Autoritățile locale și județene sucevene au dezvelit în această dimineață o placă aniversară pe clădirea Centrofarm din Suceava, acolo unde a fost vechea graniță între Bucovina și România. La eveniment au participat primarul Ion Lungu, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, viceprimarii Sucevei, Lucian Harșovschi și Marian Andronache, precum și deputatul Ioan Balan.

Alături de aceștia au fost prezente câteva zeci de persoane, unii dintre aceștia având steaguri tricolore. Pe placa aniversară dezvelită astăzi este scris mesajul „Spuneți generațiilor viitoare că aici a fost granița dintre Ducatul Bucovinei și Regatul României! Grănicerii și jandarmii care asigurau paza pe frontiera Bucovinei l-au întâmpinat pe generalul Iacob Zadik, comandantul Diviziei 8, având în subordine Regimentele 16, 29 și 37 Infanterie și au deschis drumul spre Congresul General al Bucovinei din Sala sinodală a Reședinței Mitropolitane din Cernăuți, unde s-a votat Unirea Bucovinei cu România”.

Evenimentul de astăzi face parte din seria de manifestări dedicate aniversării a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România.