O producție a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava culege lauri la Festivalul Internațional de Artele Spectacolului ”Atelier” de la Baia Mare , ediția 30, desfășurat în perioada 7 – 15 iunie. Este vorba de spectacolul concert ”Pisici 2” pus la cale de Fără Zahăr, în regia lui Bobo Burlăcianu. Trupa Fără Zahăr a obținut premiul pentru ”Muzică de scenă” susținut de Fundația ACCUMM din București pentru muzica din spectacolul ”Pisici 2” produs de Teatrul sucevean. ”Felicitări, Fără Zahăr! Felicitări, Pisici2!”, au transmis cei din conducerea teatrului sucevean.

