În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 4:00, patrula de ordine şi siguranţă publică a fost dirijată de către ofițerul de serviciu al Poliţiei Municipiului Suceava să se deplaseze pe bulevardul George Enescu, din Suceava, având în vedere că o sală de jocuri funcționează peste programul stabilit. Ajunşi în zona indicată, polițiștii au constatat că sala de jocuri este deschisă, iar în interiorul acesteia se aflau trei persoane care jucau la aparatele din interiorul societăţii.

Polițiștii au procedat la legitimarea celor trei persoane şi a operatorului sălii de jocuri, astfel constatând că unui bărbat i s-a permis accesul în interiorul sălii fără a avea certificat verde. De asemenea, angajata societăţii a declarat faptul că sala de jocuri a fost deschisă non stop.

În aceste condiții unitatea a fost sancţionată conform art. 65 lit. r din Lg.55\2020 rap. La art. 9 pct. 4 din Anexa 3 din HG 1242\2021 cu amendă in valoare de 10.000 lei. Ulterior s-a procedat la eliberarea sălii de jocuri şi i s-a pus în vedere angajatei să respecte prevederile legale.