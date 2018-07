Unul dintre cei mai reputați doctori specializați în oncologie pediatrică din Turcia, domnul profesor Ceyhun Bozkurt, vine în Constanța, sâmbătă 28 iulie 2018, pentru a oferi gratuit a două opinie medicală, pentru copiii din România suspectați sau diagnosticați cu cancer.

Evenimentul va avea loc la oficiul din Constanţa al Medical Park din Constanța – bvd. Mamaia nr. 231, et. 3 (interfon 033). Pentru programări, pacienţii pot suna la reprezentantul din România al Grupului Internațional de Spitale Medical Park, la 0727593533 sau prin e-mail, la adresele office@medicalparkromania.com sau aura@medproper.com.

Statistici îngrijorătoare: Peste 200.000 de copii diagnosticaţi, anual, cu cancer

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în fiecare an, la nivel global, peste 200.000 de copii sunt diagnosticaţi cu cancer – o boală care atinge nenumărate familii și comunități din toate regiunile lumii. Atunci când au acces la îngrijire de calitate, mai mult de 80% dintre copiii cu cancer pot supraviețui, trăind o viață plină și sănătoasă. Cu toate acestea, mulți copii din țările cu venituri mici și cu venituri medii nu primesc sau nu beneficiază de îngrijiri medicale și, în consecință, peste 90% din decesele cauzate de cancer în rândul copiilor apar în situații de resurse scăzute.

Despre profesorul Ceyhun Bozkurt

Ceyhun Bozkurt lucrează la Spitalul Medikal Park Bahçelievler din Istanbul – Secția de Hematologie şi Oncologie Copii. A absolvit Facultatea de Medicină Cerrahpașa (Universitatea din Istanbul), s-a specializat în Oncologie Pediatrică şi în Oncologie Hematologică la Spitalul de Maternitate, Cercetarea şi Pregătirea în Bolile pediatrice şi Sănătatea copiilor – Dr. Sămi Ulus. Domnul doctor Ceyhun Bozkurt şi-a continuat specializările în transplantul măduvei osoase, cancer de copii, leucemie, anomalii vasculare (tulburări vasculare).

Potrivit domnului doctor Ceyhun Bozkurt, cea mai frecvența boală în anii de copilărie este Anemia Deficitului de Fier, boli maligne, Leucemie limfoblastica acută. La secția bolilor de sânge ale copilului sunt depistate şi tratate cu succes boli că Anemia Nutrițională (anemia deficitului de fier, penuria anemiei de vitamina B12), leucemia limfoblastica acută, leucemie mieloida acută, anemie aplastica, talasemie (anemie mediteraneană), hemofilie şi multe alte boli de sânge.

“Tratamentul bolilor pediatrice de sânge sunt organizate după ce pacienții sunt consultați în două policlinici “Boli Pediatrice de Sânge” diferite. În sala de zi ambulatorie pentru chimioterapie se fac infuziile de chimioterapie şi pacienții care necesită primesc transfuzii de sânge. Chimioterapia este asigurată de către asistente cu experiență în chimioterapie, în “Cabine Preparatorii de Chimioterapie” dotate cu filtre Hepa. Unitățile sunt organizate conform necesităţilor copiilor în aşa fel încât să le crească calitatea vieții în perioada de timp petrecută în spital. În unitatea de transplant de măduva osoasă, pentru copii cu 6 pătuțuri şi în totalitate dotată cu filtre HEPA, se asigura protocoale preparatorii “Planificate Special pentru Copii” ținând cont de bolile pacienților, frecvenţa întâlnirii bolilor şi de dozele de chimioterapie pe care le-au primit în trecut. Grupul Medical Park este acreditat de către Grupul European de Transplant de măduva osoasă (The European Group for Blood and Marrow Transplantation – EBMT). Conformitatea deplină cu rudele, neconformitate HLA cu rudele, transplanturi haploidenticale şi de sânge de la cordonul ombical sunt îndeplinite foarte riguros. La „Consiliul de Tumoră“, la care se adună în şedinţe regulate privind starea pacienţilor, se evaluează împreună cu secţiile Oncologie de Radiații, Chirurgie Pediatrică, Medicină Nucleară, Specialiştii de Radiologie şi se dezvoltă cele mai potrivite protocoale. Toate serviciile medicinale din secție sunt furnizate de personal specializat academic cu experiență”, explică Ceyhun Bozkurt, doctor oncolog la Spitalul Medikal Park Bahçelievler – Secția de Hematologie şi Oncologie Copii.

Despre Grupul Internaţional de Spital Medical Park din Turcia

Grupul Internaţional de Spitale Medical Park din Turcia s-a lansat în anul 1995, iar la ora actuală acesta deserveşte pacienţi în peste 30 de spitale situate în 17 oraşe din Turcia. În momentul de faţă este actorul principal al sectorului medical, fiind trataţi peste 70.000 pacienţi din întreaga lume. Indiferent de statul social şi economic, serviciile de acces la asistenţă medicală la standarde internaţionale sunt bazate de principiul „sănătate pentru toţi”. Medical Park monitorizează îndeaproape tehnologii de înaltă clasă şi metode terapeutice la nivel mondial. De asemenea, îşi propune să servească drept model în ştiinţă şi practici inovatoare. Grupul continuă adăugarea de noi membri, în conformitate cu principiul „este dreptul fiecărui popor de a trăi sănătos şi să aibă acces la serviciile de sănătate”. Din anul 2016, România face parte din Grupul Internaţional Medical Park.