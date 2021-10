Prefectura Suceava a transmis că din cele 114 localități, una singură, comuna Ciocănești, nu are nici un caz în evoluție, una are un caz în evoluție, 14 au sub cinci cazuri în evoluție, 27 au sub zece cazuri în evoluție iar 71 au peste zece cazuri în evoluție.

În județ sunt 3.377 de cazuri active, din care 913 în municipiul Suceava, unde rata de infectare a ajuns la 7,25 la mia de locuitori. În celelalte municipii, situația se prezintă astfel: Rădăuți – 190 de cazuri și o incidență de 5,08, Fălticeni – 202 cazuri și o rată de infectare de 6,93, Cîmpulung – 160 de cazuri și o incidență de 7,53 și Vatra Dornei – 111 cazuri și o rată de infectare de 6,60. O localitate, respectiv, Voitinel are un singur caz.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 62 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 76 persoane.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 664 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 36.

La nivelul județului sunt disponibile 238 locuri libere Covid și 85 locuri pentru zona tampon.