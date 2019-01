O singură ofertă a fost depusă pentru construirea unei sere floricole în municipiul Suceava, investiție finanțată de Primărie. Este vorba de asocierea formată din firmele Florconstruct, Agacon și Instalatorul. Primarul Ion Lungu a declarat că valoarea estimată se ridică la 2 milioane de lei fără TVA. El speră ca oferta să fie declarată eligibilă astfel încât lucrările să demaraze în primăvară. Vechea seră a oraşului, care funcţionează în mare parte într-un spaţiu închiriat de Primărie, nu mai face faţă în totalitate cerinţelor şi solicitărilor legate de înfrumuseţarea oraşului. Noua seră ar urma să se întindă pe o suprafață de 2.300 de metri pătraţi cu regim de înălţime parter, pe structură metalică, cu închideri din panouri de sticlă. Pe lîngă seră, Primăria mai vrea să construiască şi o anexă de 100 de metri pătraţi. Anexa va fi zidită şi va avea grupuri sanitare, birouri şi vestiare pentru angajaţii serei. Ambele construcţii vor fi echipate cu instalaţii de apă, încălzire, energie electrică şi telefonie. Sera va mai avea în plus o instalaţie de irigare. Termenul de execuţie al lucrărilor este de 12 luni.

