O șoferiță a lovit cu mașina patru pietoni pe o trecere de pietoni din Suceava, în zona Curcubeu. Accidentul a avut loc în această dimineață, pe bulevardul George Enescu. Cei patru pietoni s-au angajat în traversarea străzii pe o trecere semnalizată. Mașina, la volanul căreia se afla o șoferiță de 26 de ani, se deplasa către zona Nordic și i-a lovit din plin pe cei patru pietoni.

Din fericire, nici una dintre persoanele lovite nu a necesitat internarea în spital.

