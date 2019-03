O şoferiţă aflată sub influenţa băuturilor alcoolice a fost imobilizată de poliţiştii suceveni după ce a încercat să fugă de aceştia. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3:20, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control un autoturism pe strada Universității din localitate, la intersecția cu str. Leca Morariu. De la volanul mașinii a coborât o femeie, care a fugit imediat de la fața locului, fiind urmărită și imobilizată de polițiști.

Conducătoarea auto a fost identificată de polițiști ca fiind o femeie de 26 de ani din comuna Valea Moldovei. Având în vedere că emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat conducătoarei auto să se supună testului cu aparatul etilotest, însă aceasta a refuzat, după care, la spital, a fost de acord să fie testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, i s-au prelevat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.