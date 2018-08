Două femei care se deplasau regulamentar pe marginea drumului au fost rănite după ce au fost acroșate de o mașină scăpată de sub control, condusă de o șoferiță beată. La volanul mașinii se afla o femeie de 53 de ani, din comuna Grămești. Acesta circula pe un drum județean din comună iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în impact cu parapetul de pe marginea drumului. Din acesta a ricoșat și a lovit ușor două femei de 49 și 63 de ani, ambele din municipiul Rădăuți, care se deplasau regulamentar pe marginea drumului.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, la spital, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă„ și „conducere unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, care va fi soluționat procedural.