Polițiștii suceveni au amendat o șoferiță de 20 de ani care a plimbat patru minori pe barele metalice de pe părțile laterale ale mașinii. Grozăvia s-a produs loa Zvoriștea.

”În urma apariției in spatiul public a unor fotografii care prezentau un autoturism care transporta pe barele metalice situate pe părțile laterale ale caroseriei 4 minori, politistii s-au autosesizat si au efectuat verificari in regim de urgență stabilind că mașina a fost condusă pe raza comunei Zvoriștea de către o femeie de 20 de ani din localitate. Aceasta a preluat-o pe sora sa de la școală si pe alți trei colegi, la plecarea de pe loc pe barele metalice exterioare poziționându-se alți 4 minori. Femeia a rulat în acest fel câțiva zeci de metri ulterior oprind vehiculul si solicitându-le celor 4 minori să coboare. A fost audiată femeia care a condus masina dar și părinții minorilor implicați. Părinții copiilor au fost avertizați și instruiti cu privire la pericolele generate de acest tip de comportament iar șoferița de 20 de ani a fost sancționată contravențional cu amenda în valoare de 1160 lei pentru încălcarea legislatiei rutiere, respectiv pentru transportul persoanelor in afara caroseriei, art. 148 din OUG 195/2002 republicata. Totodată se continuă verificările și cu privire la alte aspecte privind punerea în pericol a vieții sau sănătății minorilor respectivi, urmand a fi atrasă răspunderea contravențională sau penală în funcție de rezultatele cercetărilor”,a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu.