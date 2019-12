Două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier produs ieri în Suceava, în care au fost implicate trei mașini. Accidentul a fost provocat de o șoferiță în vîrstă de 39 de ani, din Liteni. Aceasta circula cu mașina pe strada Cuza Vodă, iar cînd a ajuns la intersecția cu strada Calea Burdujeni nu a respectat semnificația indicatorului „STOP” și a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un tînăr de 19 ani, din Verești. Mașina acestuia a fost proiectată pe contrasens într-un alt vehicul, la volanul căruia se afla un tînăr de 24 de ani, din Suceava. Accidentul s-a soldat cu rănirea tînărului din Suceava și a unui tînăr de 23 de ani, din Zvoriștea, pasager în autoturismul femeii. Cei trei conducători auto au fost verificați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

