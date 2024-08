Dorneanca Claudia Costiuc, multiplă campioană națională în proba de 800 metri, face parte din echipa României care va participa în perioada 26 – 31 august 2024 la Campionatele Mondiale de Atletism pentru juniori U20 din localitatea Lima, în Peru.

La finalul acestei luni, Claudia Costiuc, în vârstă de 19 ani, vă reprezenta Țara Dornelor, municipiul Vatra-Dornei și România la Campionatul Mondial Under 20, unde vor lua startul la 800 metri și în ștafeta mixtă 4×400 metri. Surprinzător este că, deși s-a calificat la o competiție de cel mai înalt nivel, atleta antrenate de Cristian Prâsneac la CSM Dorna Vatra-Dornei nu a efectuat deloc antrenamente specifice în aer liber la Vatra -Dornei deoarece, prin promovarea echipei de fotbal in liga a 2 în anul 1986 stadionului „Municipal”, Vatra-Dornei nu mai dispune, de pista de atletism .

„Am rugat administrația locala din Poiana Stampei unde există singura pista de atletism din Țara Dornelor și am avut deschiderea din partea domnului primar Viluț Mezdrea, care ne-a pus gratuit la dispoziție pista de atletism, precum și recuperarea în baza de la Sala Sporturilor.

Aș vrea să aduc mulțumiri și celor care au fost lângă Claudia Costiuc în perioada de pregătire, conducerea clubului CSM Dorna Vatra Dornei, dar și celor care au înțeles rugămintea mea că totuși sportiva reprezintă Țara Dornelor la un Campionat Mondial, firmei High Energy România care a asigurat vitamizarea sportivei, Clubului ATHRUN ATHLETICS CLUB prin achiziționarea unui aparat Analizor Acid Lactate Pro 2, domnului Gheorghe Ionescu pentru achiziționarea aparat pentru masaj Pulsi Compression, Apa Bucovina și Mol Romania”, a spus antrenorul Cristian Prâsneac.

El a mai adăugat: „a fost un sezon foarte lung. Am încercat cu sportiva mea să încep cât mai târziu sezonul outdoor, pe 2 iunie, în Italia, unde am reușit să reconfirmam baremul de participare . Apoi am luat doar 3 starturi și la fiecare competiție am reușit reconfirmarea baremului. Am discutat foarte mult cu sportiva și am spus că prioritar anul acesta este Campionatul Mondial și sper că ea să facă o figura frumoasă, să treacă de serii și poate prinde finala mondiala. De asemenea, avem ca obiectiv baremul pentru Campionatul European U 23 care va avea loc în anul 2025 in localitatea Bergen, în Norvegia”.