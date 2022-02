O stradă din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava va purta numele renumitului medic român Ana Aslan. Este vorba de strada în lungime de 611 metri și lățime de 6,70 metri delimitată de strada ”Pictor Romeo Calancea” și strada ”Ionel Teodoreanu” la o distanță de 518 metri de strada ”Gheorghe Doja” . Proiectul de hotărâre de consiliu local privind atribuirea denumirii străzii inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi va fi aprobat în ședința deliberativului de joi, 24 februarie.

