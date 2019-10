Unei străzi din cartierul Dealul Mănăstirii, situat la ieșirea din Suceava către Botoșani, îi va fi atribuit numele regretatei actrițe Tamara Buciuceanu Botez. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a adăugat că o altă stradă din același cartier va purta numele fostului mare chirurg Vasile Andriu. Atît Tamara Buciuceanu Botez, cît și Vasile Andriu, au fost declarați Cetățeni de onoare ai Sucevei în 1998, respectiv, 1999.

