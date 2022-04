O suceveancă ce s-a căsătorit cu amantul după ce acesta a divorțat încearcă să repare păcatul făcut. În acest sens femeia a apelat la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, căruia i-a cerut sfatul pentru a-și găsi liniștea sufletească. ”Am o nelămurire privind căsnicia mea! Soțul meu a mai fost căsătorit cu o femeie, însă după mai multe certuri, ei nu se mai înțelegeau! Astfel, soțul meu m-a cunoscut pe mine! Sunt conștientă de faptul că am greșit …; în timp, lucrurile au luat o întorsătură. El a divorțat și noi doi ne-am căsătorit civil și religios în toamna anului trecut! Citisem faptul că dacă am fost … înainte de a deveni soția lui este un mare păcat! Și că această căsătorie religioasă nu ar fi valabilă din cauza acestui fapt! Vreau să mă sfătuiți ce aș putea face în afară de mărturisirea acestui păcat în fața Domnului prin Taina Spovedaniei. Pentru a avea liniștea sufletească de care am nevoie. Noi ne înțelegem, avem și un copil împreună, dar avem necazuri care mă fac să cred că au apărut din cauza acestui păcat!”, a scris femeia.

”Duhovnicul dumneavoastră, care vă cunoaște cel mai bine starea vieții interioare, este cel care vă poate da povețele cele mai potrivite. Faptul că vă împliniți cu așezare duhovnicească responsabilitățile arată că sunteți pe drumul cel bun. Cu Dumnezeu înainte!”, i-a răspuns IPS Calinic.