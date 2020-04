Încă o persoană din județul Suceava a fost răpusă de COVID-19. Este vorba de o femeie de 64 de ani internată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Femeia suferea de hipertensiune arterială, insuficienta mitrala și tricuspidiana, Diabet zaharat tip II, obezitate grad II. Numărul deceselor la nivel național a ajuns la 705.

Deces 696

Bărbat, 73 ani, județ Alba.

Dată internare: 28.04.2020 în Spitalul municipal Blaj, secția interne

Dată recoltare: 26.04.2020

Dată rezultat: 28.04.2020

Data deces: 30.04.2020

Comorbidități: Insuficienta respiratorie acuta, BPOC, Obezitate

Deces 697

Femeie, 65 ani, județ Vrancea

Dată internare: 31.03.2020 în Spitalul Județean de Urgenta Focșani, secția chirurgie, 11.04.2020 – transfer Spitalul Aiud, secția COVID, 18-04.2020-sectia ATI

Dată recoltare: 09.04.2020

Dată rezultat: 11.04.2020

Dată deces: 29.04.2020

Comorbidități: Fibrilație atriala, Proteza mitrala, BPOC ramura dreapta, Diabet Zaharat, Boala renala cronica

Deces nr 698

Femeie, 78 ani, județ Bihor

Dată internare: 05.04.2020 în Spitalul Clinic Municipal Oradea, secția COVID, 10.04.2020 – secția ATI

Dată recoltare: 05.04.2020

Dată rezultat: 06.04.2020

Dată deces: 30.04.2020

Comorbidități: Cardiopatie ischemica, HTA

Deces nr 699

Bărbat, 88 ani, județ Bihor

Dată internare: 20.04.2020 în Spitalul Clinic Municipal Oradea, secția chirurgie, 10.04.2020 – secția ATI, 22.04.2020- secția COVID

Dată recoltare: 21.04.2020

Dată rezultat: 22.04.2020

Dată deces: 29.04.2020

Comorbidități: Cardiopatie ischemica, HTA, hernie inghino-scrotala giganta, strangulata, cu ocluzie intestinala

Deces nr 700

Bărbat, 81 ani, județ Galați

Dată internare: 19.04.2020 în Spitalul Clinic Județean Galați, secția medicala, 26.04.2020 – secția ATI,

Dată recoltare: 19.04.2020

Dată rezultat: 20.04.2020

Dată deces: 29.04.2020

Comorbidități: Boala hepatica, Boala cronica neurologica, BPOC, Boala cardiovasculara

Deces nr 701

Femeie, 64 ani, județ Suceava

Dată internare: 09.04.2020 in Spitalul Neurochirurgie IASI, secția medicala, 21.04.2020 – secția ATI,

Dată recoltare: 11.04.2020

Dată rezultat: 12.04.2020 pozitiv (IRO Iași);

Dată deces: 29.04.2020

Comorbidități: HTA, insuficienta mitrala și tricuspidiana, Diabet zaharat tip II, obezitate grad II

Deces 702

Femeie, 80 ani, judet Arad

Data internare: 07.04.2020 in Spitalul Judetean de Urgență Arad, sectia Boli Infecțioase

Data recoltare: 07.04.2020

Data rezultat: 08.04.2020 pozitiv (Spitalul Județean de Urgență Arad);

Data deces: 08.04.2020 (SJU Arad nu a raportat decesul nici catre DSP Arad, nici catre INSP. O echipa din cadrul Serviciului de control in sanatate publica – DSP Arad a fost trimisa la SJU Arad)

Comorbiditati: Pneumonie bilaterala

Deces 703

Femeie, 88 ani, judet Brasov

Data internare: 17.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Brasov-UPU

Data recoltare: 17.04.2020

Data rezultat: 17.04.2020 pozitiv (SJU Brasov);

Data deces: 29.04.2020

Comorbiditati: Insuficienta cardiaca, insuficienta mitrala, cardiopatie ischemica, hipertensiune pulmonara, HTA, Infarct Miocardic Acut in antecedente

Deces 704

Femeie, 85 ani, judet Galati

Data internare: 16.04.2020 Spitalul CFR Galati

Data recoltare: 14.04.2020

Data rezultat: 15.04.2020

Data deces: 30.04.2020

Comorbiditati: Dementa, Parkinson

Deces nr 705

Femeie, 90 ani, judet Iasi

Data internare: 05.02-19.04.2020-Spital Socola, Paleative, 19.04-24.04.2020-SJU Sf. Spiridon Iasi, 24.04-25.04.2020- Spital Socola, 25.04.2020-SCBI Iasi

Data recoltare: 25.04.2020

Data rezultat: 25.04.2020 pozitiv (SCBI Iasi); (prima probă din 19.04.2020- rezultat negativ )

Data deces: 30.04.2020

Comorbiditati: Rectoragii, anemie severa, trombembolism pulmonar, dementa senila, HTA, insuficienta cardiaca