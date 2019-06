O șură din comuna suceveană Moara a lua foc astăzi, la prînz, după ce a fost lovită de trăsnet. ISU „Bucovina” a comunicat că șura era plină cu fîn și a fost afectată pe 100 de metri pătrați. Flăcările au fost lichidate de pompieri cu trei autospeciale, înainte de a se extinde la construcțiile învecinate.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating