O tînără de 21 de ani a fost scoasă de pompieri dintr-o mașină intrată într-un gard, pe drumul dintre Salcea către Prelipca. Accidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 08.30. Tînăra prezenta multiple traumatisme, iar după ce a fost stabilizată a fost transportată de un echipaj SMURD la UPU Suceava.

, 5.0 out of 10 based on 1 rating